Tomás, como los buenos vinos en el Algeciras: 150 partidos y contando

Un algecireño vuelve a hacer historia en el Algeciras Club de Fútbol. A sus 32 años, Tomás Sánchez se ha unido al selecto elenco de futbolistas con 150 partidos oficiales como albirrojo. El zurdo criado en El Saladillo vive su quinta temporada consecutiva en el Nuevo Mirador y se ha consagrado como el relevo natural en el vestuario del gran capitán Iván Turrillo.

Siglo Rojiblanco ha destacado públicamente "esta significativa marca" de Tomás, que el pasado domingo volvió a la titularidad en el empate ante el Teruel en el Nuevo Mirador. El algecireño ha disputado la mayor parte de sus partidos con el Algeciras como lateral izquierdo -su demarcación habitual-, pero también ha jugado por delante en la banda. Además, Tomás hizo historia al ser el primer jugador del Algeciras en marcar en la Primera Federación: rubricó el gol olímpico que firmó en el debut de la categoría en Barcelona.

Como los buenos vinos, el algecireño Tomás mejora con el paso de los años. Desde su llegada en el verano de 2021, el zurdo ha sido un futbolista importante en La Menacha y este curso 2025/26 atraviesa una de sus mejores temporadas a nivel individual. De hecho, Tomás ya ha superado los minutos que disputó la pasada andadura (lleva 1.830 y hace un año acumuló 1.823). Y todavía queda casi un tercio de liga.

"Un registro que refleja su compromiso, continuidad y aportación a la entidad a lo largo de estos años", valora Siglo Rojiblanco. "De este modo, se sitúa como el segundo jugador de la actual plantilla con más partidos oficiales vistiendo la elástica albirroja, solo por detrás de Iván Turrillo", el colectivo guardián de la historia del club.

Un lustro en casa

Tomás Sánchez Mesa (20/11/1993) cumple su quinta campaña en casa. El algecireño aterrizó como el primer fichaje bomba de la era Félix Sancho con un contrato de cuatro años. La pasada andadura, el zurdo y el club acordaron prolongar su estancia una temporada más hasta junio de 2026.

El primer propietario de la Sociedad Anónima Deportiva algecirista dio un golpe en la mesa en el verano de 2021 con un refuerzo muy esperado y aclamado por la afición para ese primer proyecto en la Primera RFEF que se ponía en marcha. El fichaje tuvo mayor eco porque los de La Menacha pujaron fuerte ante ofertas de superior categoría.

Tomás regresó a su tierra tras quedarse con la miel en los labios con el Badajoz en aquella fase de ascenso a Segunda en la que el Algeciras de Salva Ballesta acarició el sueño en Almendralejo. El algecireño se sumó a un proyecto algecirista ambicioso para el debut de la Primera Federación a las órdenes de Iván Ania. En las cinco campañas que acumula ha sido un futbolista importante para los tres entrenadores que han pasado por la entidad: el asturiano, Lolo Escobar, Fran Justo y ahora con el madrileño Javi Vázquez.

Javi Vázquez, sonriente junto a Tomás, felicitado por un compañero. / Erasmo Fenoy

Capitán y ADN

Tomás se ha consolidado en estos años como uno de los capitanes del vestuario y uno de los responsables de mantener esa presencia algecireña en el plantel del Algeciras junto al one club man Iván Turrillo, un referente dentro y fuera del campo, todavía fundamental en el verde a sus 36 años.

Con su paisano y amigo Iván acercándose al final, las miradas de la afición se centran en Tomás como relevo natural de esa bandera del sentimiento algecireño. El zurdo está llamado a ocupar ese lugar si decide continuar su carrera en casa. Viendo el nivel deportivo que está dando, se asume que Tomás continuará jugando al fútbol. La cuestión es si algún trasatlántico le volverá a tentar o no para hacer las maletas.

La realidad es que a día de hoy el Algeciras está falto de savia algecireña en la caseta. Sin Leiva y tras la salida en verano de Curro, la plantilla cuenta con la presencia testimonial de Dani Recagno y los canteranos que van alternando en los entrenamientos, pero ninguno ha contado con minutos de juego esta temporada.

Más allá de Iván y Tomás debe haber vida algecireña en el Algeciras y es una cuestión en la que la dirección deportiva y el club deberían poner el acento para el próximo verano. Hay varios jugadores algecireños dispersos en la categoría y otros prometedores en las categorías inferiores de distintos clubes que podrían tener sitio. La cantera del Nuevo Mirador no pasa por su mejor momento aunque el juvenil espera recuperar este año su sitio en la Liga Nacional. La fuga de talentos, no obstante, no cesa y el último caso llamativo fue el del delantero Marco Cid.