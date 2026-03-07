Monumental enfado en el Algeciras por el arbitraje en Sabadell: "Nos vamos a tolerar faltas de respeto"

El Algeciras Club de Fútbol ha mostrado su monumental enfado por el ridículo penalti sufrido en Sabadell este sábado, una decisión que cambió el signo de un partido que ganaban los de Javi Vázquez. La entidad ha reclamado "respeto" y lo ha hecho de manera pública en las redes sociales del club, y a través de diferentes manifestaciones del cuerpo técnico y los capitanes.

"Todos nos equivocamos, todos. Hasta nosotros como institución. Pero no vamos a tolerar faltas de respeto como la sufrida este mediodía por la plantilla en Sabadell. Ni más ni menos; si ganas das la mano y a por el siguiente; pero con las mismas condiciones. Respeto", ha reivindicado el Algeciras.

El enorme mosqueo del vestuario algecirista se ha visto reflejado también en las declaraciones de los dos grandes capitanes de la plantilla: "Qué impotencia de todo...", clamaba Iván Turrillo, el one club man algecireño. "Seguiremos defendiendo nuestro escudo contra TODOS..... !A por el miércoles!", proclamaba con energía Tomás Sánchez. Los dos veteranos vivieron en el terreno de juego lo sucedido en la Nova Creu Alta.

El algecirismo también está que trina y no es para menos. Muchos aficionados han manifestado su malestar por el penalti en contra y otras decisiones del arbitraje en el segundo tiempo. La hinchada del Nuevo Mirador ha encontrado el apoyo de seguidores de otros clubes del grupo e incluso de cuentas especializadas que siguen la categoría como Gol sin VAR: "Enfado y con razón del Algeciras. Incomprensible penalti han recibido en contra. La sensación que deja el FVS es que no ayuda para nada".

Toca tragar veneno, como se suele decir, durante unos días. Lo más positivo es que el próximo partido está ya a la vuelta de la esquina con el aplazamiento en Antequera del próximo miércoles 11 de marzo (19:00).