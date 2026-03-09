Pablo Alfaro suple a Cristóbal en el Nàstic: sigue la escabechina de entrenadores en la Primera Federación

No hay tregua para los banquillos de la Primera Federación. La guillotina ha vuelto a caer en el grupo II, el del Algeciras, con la destitución de Cristóbal Parralo en el Nàstic de Tarragona y la incorporación de Pablo Alfaro como el tercer entrenador grana de la temporada 2025/26.

La dura derrota sufrida en Elda sentenció a Cristóbal Parralo, un veterano que había llegado con el curso en marcha para tratar de enderezar el mal comienzo liguero con Luis César Sampedro. El Nàstic tuvo algunos destellos, pero no encontró soluciones. Un plantillón llamado a pelear por el ascenso se encuentra tras la 27ª jornada asomado al abismo de los puestos de descenso con 33 puntos.

El Nàstic anunció la destitución de Cristóbal y este lunes ha confirmado lo que era un secreto a voces, el fichaje de Pablo Alfaro Armengot (Zaragoza, 26 de abril de 1969) para dirigir al primer equipo grana hasta el 30 de junio. "Pablo Alfaro es un técnico competitivo y con una amplia trayectoria en la categoría de bronce del fútbol nacional, donde suma casi 250 partidos oficiales en clubes como Real Murcia CF, Córdoba CF, UD Ibiza, SD Huesca, CD Leganés, entre otros. Además ha dirigido al Recreativo de Huelva y al CD Mirandés en Segunda División A. Precisamente con la entidad de Miranda de Ebro se proclamó campeón del grupo II de Segunda División B 2017-2018 con el 61% de victorias en la liga regular", recuerda el club.

El técnico de 56 años llega a Tarragona acompañado de Iago Martínez, que realizará las labores de segundo entrenador. Alfaro dirige su primera sesión este lunes por la tarde en las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada.

Este es el 15º cambio de entrenador en el grupo II de la Primera Federación este curso. Hasta la fecha, han perdido su puesto Javi Cabello (Eldense), sustituido por Claudio Barragán; Paco Jémez (Ibiza), relevado por Miguel Álvarez; Joseba Etxeberria (Real Murcia), que fue cambiado por Adrián Colunga, quien tras la 25ª jornada ha sido relevado por Curro Torres; Luis César Sampedro (Nàstic), cuyo puesto fue ocupado por Cristóbal Parralo, quien acaba de ser remplazado por Pablo Alfaro; Jesús Galván (Sevilla Atlético), sustituido por Luci Martín tras marcharse al Mirandés para relevar al exalgecirista Fran Justo; Carlos de Lerma (Marbella), relevado por David Movilla; Rubén Torrecilla (Hércules), sustituido por Beto Company; Abel Gómez (Antequera), cesado para contratar a Abraham Paz, Javi Medina (Betis Deportivo), destituido para situar en el banquillo del filial verdiblanco por Dani Fragoso; José Pérez Herrera (Sanluqueño), por un hombre de la casa como Dani Casado; David Movilla, que ha sido relevado por David Cabello; Javi Rey, relevado de manera interina por Raúl Guillén y después, de forma definitiva, por Iñigo Vélez.