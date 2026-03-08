Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 27ª jornada

La 27ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación sonrió a un Sabadell que abre brecha en el liderato sobre el segundo, un Atlético Madrileño que volvió a pinchar en casa. El Europa y el Eldense no fallaron y el Teruel arrebató la quinta plaza al Villarreal B. Por abajo, respira el Torremolinos, se complica el Nàstic y cae a puestos de descenso el Real Murcia.

Se desata la crisis en el Real Murcia tras un nuevo varapalo en el Enrique Roca. El Atlético Sanluqueño salió airoso de lo que se había convertido en un duelo directo por la permanencia en la categoría. Un gol de Agustín Juárez en el minuto 8 se convirtió en una losa demasiado pesada para un conjunto grana incapaz, un equipo impotente que no ha encontrado el revulsivo que buscaba con la llegada de Curro Torres, su tercer entrenador del curso. Los de Sanlúcar golpearon a las primeras de cambio en una internada con centro por la derecha de Rodri que remató en el área Agustín Juárez. El atisbo de reacción del Murcia llegó con un gol anulado a Pedro Benito en una jugada en la que el balón había salido de fondo antes del pase de Jorquera. Los locales se toparon con el meta algecireño Rubén en un tiro de Narro y el palo escupió un chut de Mier antes del descanso. Con los de casa volcados, el Atleti tuvo una opción a la contra que acabó con un tanto anulado de Denia por fuera de juego. Rubén desbarató las últimas intentonas de un Murcia que terminó pitado por su público. Curro Torres solo ha sumado un punto de seis con un Murcia que se mete en descenso con 32 puntos. Justo por detrás emerge el Sanluqueño de Pedro Mateos con 27 puntos y cada vez más vivo en su pelea por salvarse.

El Betis Deportivo se llevó el derbi chico ante el Sevilla Atlético, un duelo de rivalidad que puede marcar la suerte de dos filiales que apuran sus opciones para evitar el descenso. Dos factores dinamitaron el choque: la presencia de Pablo García con los béticos y la tempranera expulsión del sevillista Jalade. En una Ciudad Deportiva Luis del Sol hasta arriba de afición, el partido comenzó con un Sevilla Atlético enchufado, con una clara ocasión para el algecireño Collado y el gol de Valentino a los 15 minutos en una falta lateral mal despejada. A renglón seguido llegó la acción clave, la la roja directa al visitante Jalade por evitar un remate en boca de gol. Pablo García, que había pedido volver al filial para el derbi, igualó desde el punto fatídico y viró por completo el encuentro. Antes del descanso, los béticos remontaron en una acción con taconazo de Pablo García que culminó Morante. Nada más comenzar la segunda mitad, Pablo García sentenció con un disparo potente con la zurda para sellar un doblete que dejó noqueado al eterno rival. El Betis Deportivo de Dani Fragoso se sitúa con 25 puntos y mantiene un hilillo de vida en la zona de descenso. El Sevilla Atlético de Luci Martín se estanca en la cola con 21 puntos.

Triunfo del líder cargado de polémica en la Nova Creu Alta. El Sabadell remontó al Algeciras con un penalti ridículo, inexistente para la mayoría de los que han visto la jugada, en un partido que comenzó a variar de signo al inicio de la segunda parte. Los visitantes controlaron la primera mitad y se adelantaron al cuarto de hora por medio de Javi Avilés, que estrenó titularidad por todo lo alto. Los arlequinados no sabían cómo meter mano a un Algeciras aplicado atrás y cómodo. Sin embargo, a los 30 segundos de arrancar el segundo tiempo, el colegiado Néstor Holgueras se sacó un penalti de la manga contra Mayorga en un forcejeo de área de los que hay cientos cada semana. El Sabadell había metido cuatro cambios en el intermedio y uno de ellos, Agustín Coscia, empató desde los once metros. Con el partido abierto, el Algeciras pudo dar el golpe con un remate al palo de Manín en el 70. El que no falló fue Coscia a falta de diez minutos para firmar su doblete. Con los foráneos volcados, Miguelete sentenció a la contra. El Sabadell de Ferran Costa vuelve a coger velocidad y alcanza los 50 puntos en la cima de la tabla. El Algeciras de Javi Vázquez hilvana tres partidos sin ganar con dos derrotas y se frena en los 37 puntos antes de saldar su partido pendiente en Antequera.

Enfado monumental también en el Banús Center con la derrota del Marbella ante el Europa en un partido marcado por la tempranerísima expulsión del local Juan Rodríguez. Apenas se habían jugado dos minutos y medio, cuando un balón al espacio para la carrera de Jordi Cano, en el que se cruzó Juan Rodríguez, acabó con la roja directa al zaguero para sorpresa de los costasoleños. Más de siete minutos después de revisión en el VAR, el lanzamiento de falta desembocó en un rechace que Adnane Ghailan convirtió en el 0-1, de nuevo entre protestas locales por un posible fuera de juego. Dinamitado el partido, el Europa dominó en superioridad y sentenció en el añadido del primer tiempo con un pase al hueco que rentabilizó Jordi Cano. Los blanquillos tuvieron un par de opciones para recortar diferencias en la segunda mitad ante un Europa que supo gestionar la ventaja. Segundo revés seguido para el Marbella de David Cabello, que ve como la goleada al Algeciras se quedó en un espejismo y el equipo se hunde último con 21 puntos. El Europa de Aday Benítez sonríe como visitante y se alza hasta los 44 puntos, firme en las plazas de playoff.

Goleada balsámica del Eldense a un Nástic que se va a pique. Los de Claudio Barragán dejaron atrás su bache con un triunfo contundente en el Nuevo Pepico Amat. Los azulgranas se adelantaron al cuarto de hora en un pase magistral aprovechado por David Ruiz y encarrilaron aún más pocos minutos después por medio de Nacho Quintana ante una defensa muy blanda. El Nàstic replicó con un chut de Jardí y vio anulado un tanto a Marcos Baselga por fuera de juego. Un gol que habría dado vida antes del descanso. Pero el que acertó de nuevo nada más reanudarse el encuentro fue el Eldense en botas de Fidel Chaves, en otra acción sonrojante para la defensa del equipo de Tarragona. La fiesta azulgrana la completó Borja Calvo tras cazar el rechace de un chupinazo al palo de Hamza. Los visitantes maquillaron el roto al final en un balón robado por Jardí, el más inspirado de un ataque del que se esperaba muchísimo más este curso. El Eldense de Claudio entierra su crisis y se eleva hasta los 44 puntos en la zona noble. El Nàstic de Cristóbal Parralo enlaza dos derrotas duras y con 33 puntos se acerca al abismo del descenso.

El Ibiza despega y lo hace tras una victoria poderosa en Antequera. Los de Miguel Álvarez han encajado a los refuerzos de invierno de maravilla y ya parecen otro equipo. El partido comenzó con una buena ocasión de Raúl Giménez a balón parado para los blanquiverdes, aunque mucho más clara fue otra acción calcada pasada la media hora que Ramón Juan sacó cuando El Maulí ya cantaba gol. El estocazo se produjo en el otro lado del campo, al filo del descanso, cuando Fran Castillo peinó hacia atrás una falta desde el costado. Otro tanto del futbolista más determinante de los ibicencos. Castillo botó la falta de la que nació el 0-2 nada más comenzar la segunda mitad, obra de Manu Pedreño. La puntilla llegó en un disparo de David García tras una serie de rechaces sobre el marco de Alcover. Segundo tropiezo en casa del Antequera de Abraham Paz, que se estanca en los 37 puntos antes del aplazado del miércoles con el Algeciras. Segunda victoria seguida para el Ibiza de Miguel Álvarez, que rompe el maleficio fuera y escala hasta los 38 puntos, cada vez más cerca del playoff.

El Juventud Torremolinos escapa de las llamas del descenso y pone fin a la racha del Alcorcón. El Pozuelo resiste y se agarra a la mejoría de las últimas semanas. Un gol de Álex Camacho decantó la balanza. Los alfareros dieron el primer aviso con un tiro cruzado de Omar, fuera por poco, y después fue Vladys el que puso a prueba al meta Fran. Los malagueños replicaron antes del descanso con acciones de Pito Camacho y Gori, aunque la más clamorosa la desperdiciaron los madrileños en botas de Omar. Perdonar en El Pozuelo se paga caro y así lo corroboró Álex Camacho con un derechazo a la red en el minuto 65. Los alfareros tuvieron el empate en un remate de cabeza de Rojas desbaratado por el meta local. El Torremolinos de Antonio Calderón engancha dos triunfos y cuatro partidos en positivo para auparse hasta los 35 puntos, fuera del descenso después de muchas semanas. El Alcorcón de Pablo Álvarez corta su racha de diez jornadas sin perder (con siete empates) y se queda con 36 puntos en esa incierta tierra de nadie.

El Teruel vuelve a rugir en Pinilla y descabalgó al Villarreal B de las plazas de playoff de ascenso. El filial, que venía de jugar el miércoles el aplazado con el Eldense, pagó cierta falta de frescura en un partido igualado y sin muchas ocasiones de gol. La primera oportunidad vino en botas del mini submarino con un disparo peligroso de Hugo López. Los amarillos rondaban también a balón parado con un cabezazo de Ayman y un nuevo chut de Hugo López. El Teruel resistió como sabe hacer a la perfección y esperó su momento. Ese instante llegó en el minuto 77 tras una buena acción combinada que culminó Teddy, excanterano de los groguetas. No necesitaron más los rojillos. El Teruel de Vicente Parras agranda su racha sin perder y se aúpa hasta los 41 puntos a la quinta plaza. El Villarreal B de David Albelda vio truncada su buena dinámica y con 40 puntos cede la posición de privilegio.

Combate nulo en el empate sin goles entre el Tarazona y el Cartagena. Los locales dejaron escapar una oportunidad para distanciarse del peligro y los visitantes perdieron un tren para volver a las posiciones de playoff. Aunque ninguno de los dos quería perder y eso se reflejó en el tramo final de un encuentro peleado, con más trabajo que brillantez. El primer acto estuvo volcado más de lado aragonés y Carrasco estuvo a punto de abrir la lata con un chutazo al larguero defendido por Lucho. Rubén Serrano salvó después un mal despeje del meta colombiano, providencial después ante otro disparo de Carrasco. En el segundo periodo, el Efesé pudo romper el cercano por medio de Rahmani, pero la realidad es que ni uno ni otro quiso correr riesgos ni exponerse más de la cuenta. El Tarazona de Juanma Barrero engarza dos semanas sin ganar y suma hasta los 34 puntos, tan solo dos por encima del descenso. El Cartagena se mantiene invicto con Iñigo Vélez y se sitúa con 39 puntos, a dos de la quinta plaza codiciada por medio liga.

El punto final a la 27ª jornada se escenificó en Alcalá de Henares con las tablas entre el Atlético Madrileño y el Hércules. Fue un milagro que no hubiera goles en un partido con ocasiones muy claras, sobre todo en un primer tiempo dominado por el filial de Fernando Torres. Los colchoneros chocaron con un Blazic enorme en la portería del Hércules y con la madera. Rayane e Iker Luque protagonizaron las dos primeras llegadas peligrosas de los anfitriones, desbaratadas por el arquero de los alicantinos. El Atlético se topó con la madera al filo del descanso en una doble ocasión de Perovic y Boñar. El Hércules se dejó ver más en una segunda mitad algo más abierta y disputada. Puch y Nico llevaron la inquietud al área de Esquivel, pero los de Beto echaron en falta algo de acierto en esos metros finales. Segundo empate seguido y tercera jornada sin ganar para el Atlético Madrileño de Torres, segundo 45 puntos y más lejos del líder. El Hércules de Beto Company encadena su tercera semana sin perder y se coloca con 37 puntos en esa zona templada.