Algeciras - Eldense: un inesperado duelo de playoff

Día para que el Nuevo Mirador vista sus mejores galas. El Algeciras CF defiende este domingo (16:00) por primera vez esta temporada su posición de playoff de ascenso ante otro equipo en la zona VIP, el CD Eldense, un favorito en la pelea por dar el salto de categoría. Los albirrojos encaran la 22ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación en un momento de forma que no para de crecer tras su enorme victoria en Murcia y una racha como local descomunal.

El Algeciras, que empezó la jornada quinto con 32 puntos, intentará prolongar un idilio en el que ha sumado seis victorias en los últimos siete partidos en casa sin perder, es decir, 19 de los últimos 21 puntos disputados. Además, Iván Moreno ha mantenido a cero su portería en esos siete encuentros. Los albirrojos son, precisamente tras el Eldense, el segundo mejor local del grupo.

Javi Vázquez, el principal artífice de este Algeciras, trata de mantenerse aislado de cualquier síntoma de euforia o triunfalismo que distraiga a su caseta. El entrenador asume que la afición debe disfrutar y lo celebra, pero no pierde el foco de lo que ha llevado a sus jugadores a esta situación: "Estamos felices más que por la posición, que es algo anecdótico, por las buenas sensaciones y el proceso de crecimiento. Las notas, ya lo he dicho varias veces, en la jornada 38", manifestó en la previa.

Vázquez ha vivido "una semana más de seguir disfrutando, viendo lo que no hicimos bien en Murcia e intentando mejorar". El madrileño tendrá que volver a cambiar la alineación, algo que viene haciendo semana a semana, por obligación y por su idea de ser previsible. Y le está funcionando. El Algeciras recupera a Tomás Sánchez, pero pierde a su gran capitán Iván Turrillo y a un Manín que estaba en vena goleadora. Los dos ausentes cumplen sanción por acumulación de amarillas (el capi, el segundo ciclo). El once variará con respecto al de Murcia aunque se antoja complicado avanzar qué hará Vázquez con una defensa de dulce y un conjunto muy enchufado.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; Joseca, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo, Jony Álamo, Juanma, Dani Garrido y Obeng. CD Eldense: Ramón Vila; Clemente, Smand, Serra, David Ruiz, Molina, Macho, Bellari, Quintana, Fidel y Dioni. Árbitro: Juan Antonio Campos (Murcia). Hora: 16:00 (22ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por los canales oficiales y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: Primera visita del Eldense en Primera Federación, aunque los de Elda han jugado hasta cinco veces en Algeciras. La última ganaron por 0-1 en la temporada 1988/89.

"La semana pasada me habrían caído leches por doquier si no hubiéramos tenido un buen resultado, pero para eso estamos, para tomar decisiones. Habrá días que no salga bien. Yo me considero valiente y estamos intentando contar con todos los jugadores. Por eso, cuando hay una baja lo veo positivo porque me permite poner a otros", explica.

El míster tiene claro que todo pasa por "ser competitivos, es lo que nos exigimos por encima de todo". "Yo no vuelvo loco en pensar en los números, lo único que quiero es volver a competir a tope", prosigue Vázquez. "Tenemos estabilidad porque tenemos las cosas muy claras. Para mí este equipo ilusiona porque representa de verdad al Algeciras, pero desde que estábamos en descenso", subraya.

La meta no ha variado por estar en la quinta plaza: "Sumamos para conseguir la permanencia en la categoría, ahora mismo no hay más, la clasificación es anecdótica. Cuando llegue la jornada 32, 33 o 34, veremos por qué estamos jugando".

Vázquez espera a un Eldense que califica como "un equipazo". "Hay una categoría preciosa e igualada, el Eldense, sin duda, es uno de los mejores equipos, un rival complicado, que ha crecido muchísimo desde el cambio de entrenador porque ha encontrado una línea muy clara sobre lo que quiere ser y le está dando resultados", piropeó a los de Claudio Barragán.

"Uno de nuestros rivales directos"

El Eldense, tercero con 36 puntos, llega a Algeciras lanzado tras siete jornadas sin perder y una única derrota encajada con Claudio Barragán en el banquillo. El técnico elogio a un Algeciras del que dijo que "es un rival que hace las cosas muy bien, con muy buenos futbolistas y con una buena dinámica que va a hacer que estén arriba y sean uno de nuestros rivales directos".

El Eldense lleva desde el pasado mes de noviembre sin conocer la derrota en liga, aunque reconoce que lograr más victorias a domicilio sigue siendo su asignatura pendiente: "Por el momento, solo lo hemos hecho ante el Ibiza, y ganar al Algeciras provocaría un cambio de dinámica".

Barragán contará con el delantero recién llegado Hugo Alba: "Es un delantero diferente a lo que tenemos que puede aportar una pegada más exacta. Se tiene que adaptar al equipo, pero espero que todo lo que aporte sea positivo tanto para él como para el equipo", afirma Barragán, para quien los mejores fichajes son los que se están recuperando de lesiones.