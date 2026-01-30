El Algeciras recibirá al Juventud de Torremolinos el 14 de febrero a las 18:30

El Algeciras CF recibirá al actual decimosexto clasificado, el Juventud de Torremolinos, el sábado 14 de febrero a las 18:30 en encuentro de la vigésimo cuarta jornada del grupo II de la Primera Federación. El partido será televisado por LaLiga+ y FC Play.

El Algeciras, flamante quinto clasificado del grupo II de la tercera categoría nacional, ya conoce los horarios de sus tres próximos duelos, un ciclo que comienza este domingo 1 de febrero, cuando reciba al Eldense en el Nuevo Mirador a partir de las 16:00.

El sábado 7 de febrero, los albirrojos acuden a El Maulí para enfrentarse al Antequera a partir de las 16:15.

Por último, el Juventud de Torremolinos del exbalono Antonio Calderón llegará el sábado 14 a las 18:30 a las instalaciones de La Menacha.

Los horarios de la jornada 24, hechos públicos este viernes por la Federación Española, serán estos: