Meteo
El tiempo para el fin de semana

El Algeciras recibirá al Juventud de Torremolinos el 14 de febrero a las 18:30

Algeciras CF | Primera Federación

Los albirrojos jugarán dos partidos consecutivos en las tardes de sábado

El anuncio del Algeciras CF- Juventud de Torremolinos
El anuncio del Algeciras CF- Juventud de Torremolinos

El Algeciras CF recibirá al actual decimosexto clasificado, el Juventud de Torremolinos, el sábado 14 de febrero a las 18:30 en encuentro de la vigésimo cuarta jornada del grupo II de la Primera Federación. El partido será televisado por LaLiga+ y FC Play.

El Algeciras, flamante quinto clasificado del grupo II de la tercera categoría nacional, ya conoce los horarios de sus tres próximos duelos, un ciclo que comienza este domingo 1 de febrero, cuando reciba al Eldense en el Nuevo Mirador a partir de las 16:00.

El sábado 7 de febrero, los albirrojos acuden a El Maulí para enfrentarse al Antequera a partir de las 16:15.

Por último, el Juventud de Torremolinos del exbalono Antonio Calderón llegará el sábado 14 a las 18:30 a las instalaciones de La Menacha.

Los horarios de la jornada 24, hechos públicos este viernes por la Federación Española, serán estos:

Los horarios de la 24ª jornada en el grupo II de la Primera Federación
Los horarios de la 24ª jornada en el grupo II de la Primera Federación
Noticias relacionadas
Así es el próximo rival del Algeciras: Eldense, un favorito puesto en órbita por Claudio Barragán

También te puede interesar

Lo último

stats