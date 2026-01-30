Así es el próximo rival del Algeciras: Eldense, un favorito puesto en órbita por Claudio Barragán

El Algeciras CF afronta este domingo (16:00) en el Nuevo Mirador su primera defensa de los puestos de playoff ante un rival que también marcha en los puestos de privilegio. El Club Deportivo Eldense llega como uno de los equipos más en forma de la Primera Federación. Claudio Barragán ha puesto en órbita a una gran plantilla, un recién descendido con el objetivo de regresar cuanto antes al fútbol profesional.

El Eldense ocupa la tercera plaza con 36 puntos (cuatro más que los algeciristas), un puesto que arrebató al Europa la pasada jornada tras imponerse al Teruel en el Nuevo Pepico Amat. Los azulgranas han cosechado 9 victorias, 9 empates y tan solo 3 derrotas con un saldo goleador positivo de 24 tantos a favor y 18 en contra (+6).

El cuadro de Elda lleva siete jornadas sin perder -con cinco victorias- y tan solo han cedido una derrota en los últimos 14 partidos, una racha que consolida a los de Claudio Barragán como uno de los conjuntos más en forma de toda la categoría. El Eldense figura como el mejor local del grupo por delante del Algeciras, unos números que caen a domicilio hasta la clase media, aunque los de Claudio han puntuado en ocho de sus diez desplazamientos. Los azulgranas lograron hace poco en Ibiza su primer triunfo lejos de casa, pero la realidad es que apenas han perdido como visitantes. Cayeron en Tarragona y en Marbella, muy al principio de la temporada antes del cambio de entrenador.

Claudio Barragán aterrizó en la entidad el pasado mes de marzo para dirigir a un filial desahuciado. Diez meses después, es el líder de un proyecto que aspira a subir a Segunda. El técnico ha dado con la tecla en sensaciones y resultados tras un comienzo de temporada dubitativo que le costó el puesto a Javi Rey. La primera destitución del curso se produjo en Elda, poco después del desembarco del nuevo grupo inversor.

El último once del Eldense.

El rival del Algeciras ha encontrado un equipo reconocible: Dioni ya acumula 7 dianas, Fidel Chaves acompaña con 6 tantos y está de dulce, Manu Molina le da coherencia al juego y Smand es un defensa central pretendido por varios clubes de superior categoría. A los pilares del equipo, les complementan perfiles que están aportando mucho como Nacho Quintana, Hamza Bellari, David Ruiz, Jesús Clemente o Marcos Bustillo. Futbolistas que generalmente casan con la idea ofensiva.

El vestuario del Eldense cuenta con el exalbirrojo Arnau Gaixas, que comenzó como titular pero ha perdido protagonismo desde la llegada de Claudio. Desde la jornada 14, el zaguero solo ha gozado de una titularidad por lo que es probable que vive su reencuentro con el Nuevo Mirador desde el banquillo.

Mercado de invierno azulgrana

La nueva propiedad quiere poner toda la carne en el asador para pelear por el ascenso y ha atendido a las peticiones de la dirección deportiva para reforzar la plantilla en invierno. El club se acaba de hacer con el delantero Hugo Alba y el defensa colombiano Óscar Vega, mientras que ha salido del vestuario el zaguero Carlos Jiménez.

Hugo Alba llega cedido por el OFK Belgrado. El delantero se formó en La Masía y el pasado curso se consolidó en el FC Barcelona juvenil, donde ejerció como capitán y fue pieza clave. Tras finalizar su etapa formativa en Barcelona, optó por dar el salto al fútbol profesional y continuar su carrera en la liga serbia con el OFK Belgrado. El otro refuerzo ha llamado más la atención. Óscar Vega es un defensa colombiano con pasado en el fútbol sala, un deporte en el que jugó como portero durante varias temporadas y llegó a ser considerado uno de los referentes del país en su posición.

Además, el Eldense ha incorporado gente joven dentro del convenio que mantiene con el Club Llaneros de Colombia. Así llegaron las cesiones Luiyi Castro, Kevin Armesto y Josman Pulgarín.

La primera baja del mercado invernal en Elda ha sido la del centrocampista de 19 años Carlos Jiménez, que no llegó a debutar en liga y se marcha al filial del Almería.

Cambio de manos

El Eldense ha protagonizado con la temporada en marcha un cambio de propiedad. Los nuevos dueños, un grupo inversor internacional, compraron las acciones a Pascual Pérez, el propietario de Finetwork, por unos 2,5 millones de euros, unas cantidades más ajustadas a lo que se manejan en el mercado de la categoría y muy alejadas de las que pide Mac Lackey para traspasar sus acciones en el Algeciras.

Carolina Holguín Tafur se convirtió en la primera presidenta en la historia de la institución de Elda con el firme propósito de "llevar al club a lo más alto" bajo el eslogan de "fe en el destino".