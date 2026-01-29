Blackbridge y Alexander Jarvis, nombres clave en la futura venta del Algeciras

Casi todo lo que rodea la futura venta del Algeciras Club de Fútbol SAD está impregnado de incertidumbre, pero hay una certeza clara a día de hoy: lo que vaya a ocurrir con la propiedad de la institución del Nuevo Mirador dependerá de la mediación de Blackdridge y Alexander Jarvis, dos nombres clave en las negociaciones e intentos de compraventa que se vienen sucediendo desde hace un año. Según ha corroborado Europa Sur a través de diferentes fuentes, Mac Lackey, el accionista mayoritario de la Sociedad Anónima Deportiva algecirista, ha depositado su confianza en la empresa que pilota el británico Jarvis, el propietario de una de las mayores boutiques de inversión del fútbol mundial, afincada en los Emiratos Árabes. El estadounidense pide no menos de 6 millones de euros para un posible acuerdo. Blackbridge ya tuvo un papel determinante para que en el verano de 2023 se cerrase la operación para el traspaso de poderes de Félix Sancho a Fútbol Coalition.

Blackbridge se autodenomina como "una boutique de inversión en fútbol", una empresa que "facilita préstamos y adquisiciones" en la compraventa de clubes a todos los niveles del mercado profesional. "Blackbridge ha gestionado con éxito 22 inversiones en el sector futbolístico hasta la fecha, incluyendo 8 en Inglaterra, con inversores de Estados Unidos, India, China, Canadá y el Reino Unido. Nuestra experiencia abarca la financiación del fútbol, habiendo facilitado préstamos por más de 200 millones de dólares a clubes ingleses. Nos especializamos en la adquisición y venta de clubes de fútbol de primera a tercera división en el mercado medio-bajo (con ingresos que oscilan entre 5 y 50 millones de dólares)", explica Blackbridge en su página web.

Una de las últimas grandes operaciones en las que ha mediado Jarvis y Blackbridge ha tenido que ver con el gigante portugués Benfica, con una inversión que conllevó la compra del 5.24% de las acciones del club de Lisboa. No obstante, la especialidad de esta empresa pasa por adquisiciones de segundo y tercer nivel, de un mercado más aproximado a lo que se mueve hoy en día en una categoría como la Primera Federación.

¿Quién es Alexander Jarvis?

El propietario de Blackbridge se denomina como "financiero y negociador británico en la industria del fútbol". Jarvis también está vinculado a la empresa Arcadia Paraguay. Arcadia se dedica a adquirir terrenos y desarrollar viviendas de alta calidad, además de enfocarse en la industria ganadera y maderera de Paraguay. "Además de facilitar la inversión en diversos sectores, como la agricultura, el café y el sector inmobiliario para nuestros inversores y socios, apoyaremos a las comunidades locales en las zonas donde operamos, así como a los clubes de fútbol paraguayos en su expansión internacional", detalla en su web.

Jarvis intermedió en el primer y único traspaso de poderes del Algeciras desde que el club se convirtió en SAD impulsado por Félix Sancho. "Blackbridge Sports LLC ha tenido éxito en España con acuerdos de patrocinio y también intermediamos en la adquisición del Algeciras CF en 2023 para un grupo propietario estadounidense", explica el británico en uno de sus blogs.

El dirigente explica que tiene la exclusividad de venta de varios activos -uno de ellos el Algeciras- en este sector. "Mi español no es muy bueno, pero trabajo con socios de alta calidad allí y represento a clubes de propiedad extranjera", desvela. Jarvis es un buen conocedor del mercado de la categoría de bronce del fútbol español. De hecho, en uno de sus blogs aseguró lo siguiente: "Las mejores ofertas que veo están en la Primera Federación (nivel 3) y la Segunda División (nivel 2). Si bien LaLiga sigue siendo el premio mayor, es mucho más alcanzable que la Premier League inglesa".

El propietario de Blackdridge considera que adquirir un club en España de un perfil medio-bajo "sin deuda" -no es el caso del Algeciras ahora mismo- "sigue siendo la mejor forma de entrar en las grandes ligas, siempre que el modelo de negocio se centre en el desarrollo de jugadores y el comercio sostenible".

Varios frentes abiertos

Cualquier interés u oferta debe pasar por el filtro de Alexander Jarvis. Así lo ha decidido Mac Lackey, quien hace tiempo que puso en manos de la empresa del británico preparar el escaparate para cerrar la mejor venta posible. De ahí, seguramente, lo de boutique del fútbol.

El grupo que lidera el estadounidense cerró la compra del Algeciras en junio de 2023 por 2,8 millones de euros, unas cifras que se ajustan a otras operaciones recientes en la Primera Federación como la operación del Eldense (que viene de Segunda División) o el FC Cartagena. Sin embargo, Lackey se ha descolgado desde primera hora con unas cifras demasiado elevadas, sobre todo ante el desconocimiento de la deuda real de la entidad, cuya gestión en los últimos años deja mucho que desear en cuanto al mantenimiento de unas instalaciones cuya concesión asumió la propiedad. Lackey pide no menos de 6 millones de euros y ha llegado a declinar ofertas de hasta 5 millones.

Desde el pasado verano, los actuales propietarios del Algeciras han declinado, al menos, una oferta de un potente grupo de India -vinculados a un conocido club de ese país-, además de otras propuestas llegadas de la mano de personas que han tenido vinculación con el club en etapas recientes. Una de las vías que sigue abierta, como ya es conoce buena parte del algecirismo, tiene que ver con un grupo inversor que cuenta con la mediación de Alonso Luque. Resolver la cuestión de la deuda es el factor principal que impide un acuerdo hasta el momento. Luque siempre se ha mostrado cercano a colaborar con el Algeciras CF y ha sido un gran enlace en las relaciones con el Puerto de la ciudad. El empresario, no obstante, no tiene en mente a día de hoy asumir un cargo de responsabilidad directa en caso de que prospere la compraventa del grupo que sigue en la puja.

Da la sensación de que queda mucho por escribir sobre el futuro del Algeciras, aunque la frontera de finales de junio se antoja clave para una propiedad que debe liquidar deudas, como poco, con la FIFA y con la AFE, si quiere seguir adelante con el proyecto deportivo... salvo exitazo o catástrofe en la Primera Federación.