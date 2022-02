Con la ilusión hasta los topes

Partido de máxima expectación en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF recibe este sábado (17:00) al FC Barcelona B con un ambientazo en las gradas asegurado y con tres puntos de oro en juego para seguir mirando hacia la parte alta del grupo II de la Primera RFEF. Iván Ania dispone de sus tres últimos refuerzos de invierno, Robles, Alberto Bueno y Renato Santos, y sigue sin contar con Robin, que mantiene su pulso con el club para abandonar la nave.

Después de la derrota por la mínima en Andorra y tras haber enlazado cinco desplazamientos sin puntuar, el Algeciras lo fía todo a su buen momento en casa, a su rendimiento en un estadio donde ha enganchado tres victorias seguidas y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. El empuje del Mirador está dando sus frutos a un equipo que está ofreciendo espectáculo a una hinchada volcada. Los albirrojos empiezan la 22ª jornada sextos con 30 puntos, a cuatro del Castellón, que tiene un partido menos.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Crespo; Robles, Van Rijn, Mariano, Tomás, Borja, Ferni, Iván, Roni, Romero y Leiva. Barcelona B: Carevic; Dionkou, Ramos Mingo, Ndiaye, Mika, Álvaro, Matheus, Kays, Ilias, Escobar y Fabio. Árbitra: María Huerta de Aza (colegio tinerfeño). Hora: 17:00 (22ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Barcelona B visita el Nuevo Mirador para medirse al Algeciras. El filial azulgrana visitó el viejo Mirador en la 77/78 con victoria por 2-1 para los albirrojos.

El Algeciras vuelve a su escenario favorito y lo hace ya con todos sus refuerzos de invierno. A Juan Serrano, que fue protagonista en el triunfo ante el Cornellà, se han sumado Álex Robles, Alberto Bueno y Renato Santos. Robles debutó en el lateral derecho en Andorra nada más firmar y Bueno y Renato están disponibles para enriquecer un ataque que ha multiplicado sus fuerzas para la segunda vuelta. El conocido delantero madrileño abre el abanico de posibilidades hasta para jugar con dos puntas, mientras que el extremo portugués inyecta más chispa a las bandas.

Ania tiene las bajas por lesión de Rafa Tresaco, Almenara, Víctor López y Pelayo Morilla. Este último, absolutamente gafado, se ha despedido de la temporada al resentirse de las molestias que le persiguen desde hace ya casi dos años. A este parte de lesionados hay que sumar al caso de Robin, hasta hace dos semanas un titular indiscutible para Ania. El defensa francés quiere marcharse al extranjero y su situación parece que solo pasa por un acuerdo para la desvinculación. Este contratiempo es un golpe bajo para un Algeciras que no ha podido apuntalar la defensa, aunque Ania va a dar galones a Nico Van Rijn y está dispuesto a reubicar a Villapalos.

El once, ya con Álex Robles en el lateral derecho, experimentará variaciones ya que Mariano e Iván deberían regresar a la alineación. Arriba, de momento parece que seguirá Leiva, Roni, Romero y Ferni, ya que Ania avanzó que Bueno y Renato no están para un partido completo aún. "Si necesitamos disponer de ellos unos minutos lo vamos a poder hacer, no están para titulares pero sí podemos contar con ellos. Lo que está claro es que el nivel de la plantilla ha subido", explicó.

Iván Ania palpa "una ilusión especial" antes de medirse al Barça B. "Creo que es un partido ilusionante por muchos motivos; por el rival que viene, que es ilusionante para el espectador; por lo que nos ha transmitido la gente durante la semana con más público en los entrenamientos y esa afluencia para las entradas; y por la llegada de nuevos fichajes, que ha subido el nivel de la plantilla. Creo que tiene muchos alicientes", resumió.

El técnico considera que "más allá de los nombres, la propuesta del Barcelona B es igual juegue quien juegue" y destaca de su rival que es "un equipo combinativo, presionante y con un tipo de juego que lo llevan inculcado desde pequeñitos".

"Nos van a exigir estar en nuestra mejor versión", advierte. "Venimos de una derrota y necesitamos esos tres puntos. Tenemos que volver a mostrar solidez defensiva porque no siempre vamos a poder hacer tres goles para ganar", recalcó.

"Estamos más cerca de arriba que de abajo, pero es evidente que cuando no puntúas fuera, cada partido en casa se convierte en una final", acepta Ania, que espera vivir un gran ambiente en el Nuevo Mirador y recuperar la senda de la victoria.