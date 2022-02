Bueno, Renato y Robles: una ambición en común con el Algeciras

La ambición como denominador común es lo que ha traído a Alberto Bueno, Renato Santos y Álex Robles al Algeciras CF en este recién clausurado mercado de invierno. Los tres últimos fichajes -el primero fue Juan Serrano- han sido presentados de manera oficial este martes en el edificio Nexus, donde el club y uno de sus patrocinadores -Sea and Ports- han refrendado la intención de "dar un salto de calidad" con estos refuerzos en la segunda vuelta de la temporada en la Primera RFEF.

El Algeciras quiere seguir enganchado o al menos al acecho en la pelea por los puestos de playoff de ascenso. La entidad sabe que lucha con auténticos trasatlánticos, pero el principal inversor de la nave, Félix Sancho, ha dado un nuevo impulso para que Iván Ania cuente con las máximas herramientas posibles. Se pedían fichajes y aquí están los cuatro jugadores llamados a echar más leña a la caldera.

Alberto Bueno

El delantero Alberto Bueno, el refuerzo más sonado por trayectoria y por su pasado en Primera, agredeció ante todo "esta cálida bienvenida" por parte del algecirismo. Sobre su nuevo equipo, solo tiene palabras de elogio: "Me he encontrado un grupo humano excepcional y un cuerpo técnico que me ha recibido con los brazos abiertos y eso para mí es muy importante en este momento de mi carrera. Después de unos años fuera he optado por volver a España, por venir a Algeciras para seguir disfrutando del fútbol, que es algo que me apasiona, y poner mi granito de arena", afirmó.

"Tenemos esa ilusión de no dar nada por perdido, pelear hasta el final, y creo que tenemos un grupo capacitado para ilusionar a la afición", señaló el ariete, recién aterrizado de la Superliga griega y que contó con la mediación de Jordi Figueras a la hora de fraguarse el fichaje. "Fue compañero en el Madrid y quien me puso en contacto con el míster, quien me transmitió una parte muy humana", desveló.

Bueno se marca el reto de "llegar lo más alto posible" y "disfrutar de cada día, sacar el máximo partido a cada tarea, cada momento, creo que así se consigue dar lo mejor de cada uno".

Renato Santos

Renato Santos jugó con Alberto Bueno en el Volos griego y está afincado en Málaga, adonde jugó con el primer equipo de la ciudad tras ser fichado desde el Boavista. "Agradezco la oportunidad del Algeciras para poder volver a España. Lo tenía como una ilusión y doy las gracias al míster por la confianza y a los compañeros por la recepción".

"Yo vengo para ayudar al equipo, ser uno más e intentar para conseguir los objetivos", remarcó el luso, que quedó seducido "por el proyecto y la ambición que transmite el Algeciras". "Tuve opciones para volver a Portugal pero me ilusiona estar aquí", confesó. Renato aprovechó para agradecer el cariño del CD El Palo, con el que estuvo ejercitándose el último mes tras acabar el campeonato en Corea del Sur.

Álex Robles

Álex Robles, que ya debutó en Andorra incluso nada más firmar, se mostró "agradecido por la confianza y el recibimiento" y se sintió "bien" en sus primeros minutos como albirrojo. "He encontrado un grupo increíble, buena gente, y espero poder aportar y darle un salto de calidad al equipo", señaló el malagueño, que empezó la temporada en el Atlético Baleares y en diciembre salió rumbo al Numancia, donde apenas ha estado un mes. "Aprovecho para pedir perdón al Numancia por las formas en las que me fui, pero tenía mis motivos", aseguró.

Robles valora por encima de todo "la ambición del club y las ganas que tiene de hacer las cosas bien". El lateral explicó "el último mes estuve casi sin competir pero en Andorra me encontré bien físicamente y creo que puedo dar un puntito más".

Los tres nuevos jugadores del Algeciras estuvieron acompañados por el directivo Moisés Pozo, el responsable del área de negocios, Alonso Luque, y Santiago Fonseca, sales office manager de Sea and Ports.

Moisés Pozo, que suplió al presidente Nicolás Andión, recuperándose del Covid, mostró su "orgullo" por "contar con estos tres jugadores en nuestro equipo, creo que es una muestra de la apuesta del club y de Félix Sancho por de hacer una plantilla competitiva, dar un salto de calidad y mantener ese lema de ser humildes sin renunciar a nada".