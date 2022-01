El Algeciras multiplica su arsenal de ataque

El Algeciras CF ha aprovechado el mercado de fichajes de invierno para recargar su arsenal de ataque hasta los topes. Iván Ania, el entrenador, solicitó durante la primera vuelta un delantero más para dar más alternativas y mordiente al equipo y el club ha respondido con la incorporación de Alberto Bueno, Renato Santos y Juan Serrano -además del lateral Robles- para aumentar el caudal ofensivo y la pegada de una plantilla que dispone de dos de los máximos goleadores de la Primera RFEF, Romero y Roni, y de una de las grandes promesas del país, Leiva.

El Algeciras ha multiplicado sus posibilidades en un plantel que anduvo algo corto en ciertas posiciones por la acumulación de lesiones, especialmente en futbolistas de perfil atacante, aunque no hay que olvidar que Ferni llegó como refuerzo con la competición en marcha. No había debate al respecto, Ania, que descubrió pronto el potencial del juvenil Álvaro Leiva, no tenía demasiadas posibilidades arriba más allá de Roni y Romero, dos puñales que afortunadamente han podido jugarlo casi todo.

El Algeciras, no obstante, no ha podido contar todavía con Rafa Tresaco, uno de sus arietes, y apenas con Pelayo Morilla, un joven con muchísima proyección en banda y un historial grave de lesiones. Para colmo se cayó Gonzalo Almenara, un baluarte en la derecha capaz de jugar como lateral o como extremo. Contratiempos que estuvieron salpicados con otras lesiones menores como la que sufrió Pepe Mena, otro jugador capaz de proyectarse de medio campo hacia arriba, o más recientemente, Víctor López.

La afición y también el técnico demandaban refuerzos con la llegada del invierno, sobre todo viendo la capacidad competitiva de un Algeciras que lleva toda la temporada al acecho de los puestos de playoff de ascenso. Si el equipo nadaba en la orilla, por qué no darle un empujoncito más. Fue entonces cuando el inversor y futuro propietario de la SAD, Félix Sancho, pidió calma y aseguró que si había que hacer un esfuerzo, se haría. Una vez más, dicho y hecho por parte del burgalés.

El Algeciras ha exprimido la recta final del mercado de enero con movimientos que han llamado la atención y han alimentado un poco más la caldera de la ilusión de una afición que necesita poco para encenderse. Los del Nuevo Mirador se reforzaron en primera instancia con el algecireño Juan Serrano, que quería salir del Betis Deportivo y brindada la oportunidad de contar con un futbolista más de la tierra y joven, con argumentos para ganarse un sitio. Serrano ha demostrado ya lo que puede aportar, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo, y suma dos asistencias de gol. El algecireño puede desplegarse por el centro del campo, la mediapunta o caer a banda. El compromiso y el disparo son sus dos grandes armas.

Pero cuando el Algeciras ha zarandeado más fuerte el árbol de los refuerzos ha sido en la última semana. Para empezar con la llegada del delantero Alberto Bueno, un futbolista contrastado y con un currículum de superior categoría. El madrileño deja atrás sus experiencias internacionales para abrir una nueva etapa nacional con hambre por volver a brillar. Bueno le ofrece a Ania posibilidades para jugar con dos puntas, por detrás del nueve o en las bandas. El jugador que firmó cuatro goles en un partido con el Rayo Vallecano lleva toda la vida ejerciendo de goleador y a sus 33 años cuenta con tablas sobradas para saber que se sube a un barco en marcha.

El club maniobró entonces para recomponer una banda derecha en la que salieron Gorka Zabarte, al Baleares, y Álvaro Alcázar, al Numancia. Ambos asumieron la salida ya que habían dejado de contar para el míster. Fue cuando el Algeciras movió ficha para fichar a Álex Robles, que no había encajado en Palma ni en Soria curiosamente. El malagueño se estrenó en Andorra con buenas sensaciones y un papel que invita a ser optimista.

Rondaba por el aire la posibilidad de un extremo. Ania lo había deslizado en varias ocasiones y antes del partido en Andorra lo dejó caer de nuevo... Y cayó Renato Santos, portugués de 30 años con pasado en el Málaga en Segunda, también con una trayectoria internacional consumada y con la ventaja de que le tomó cariño a la Costa del Sol. El luso tiene la oportunidad de reengancharse a la rueda del fútbol español en una Primera RFEF que es la nueva catapulta de lanzamiento. Renato está llamado a jugar por la derecha, la banda en la que está rindiendo Ferni, quien ahora tiene competencia para no dormirse en las laureles.

Y es que el talaverano Ferni es para muchos el primer refuerzo aunque aterrizó en otoño. El banda encajó como un guante tras la lesión de Morilla y ya se ha metido al algecirismo en el bolsillo.

Atrás queda un enero eterno, con un maratón de partidos en la última semana. Por delante, toda una segunda vuelta casi entera, un equipo con más fondo de armario y piezas por acoplar y el Barcelona B el próximo sábado en el Nuevo Mirador. ¿Quería el algecirismo un delantero más? Romero, Roni, Bueno, Leiva, Ferni, Renato, Tresaco... Si la salud lo permite, Ania tiene donde elegir.