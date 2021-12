Félix Sancho: "Si tenemos que hacer un esfuerzo para reforzarnos, lo haremos"

Félix Sancho ha mandado un mensaje de tranquilidad al algecirismo. El futuro máximo accionista de la Sociedad Anónima Deportiva del Algeciras CF ha asegurado que el club hará "un esfuerzo" si es necesario para reforzar la plantilla de Iván Ania con vistas a la segunda vuelta del campeonato en el grupo II de la Primera RFEF. El burgalés ha garantizado que el equipo no perderá "nivel competitivo" aunque se pueda producir alguna salida de calado en el mercado de invierno.

El principal inversor del Algeciras no es ajeno al debate que se vive en el entorno de los seguidores algeciristas, sobre todo en un parón navideño en el que la falta de fútbol aumenta los rumores en cuanto a fichajes, saldas y demás movimientos. Sancho ha explicado su pensamiento en una entrevista con Onda Cero Algeciras en la que ha hablado de la plantilla y los objetivos para 2022.

"Nos sentaremos e intentaremos ver las necesidades reales de la plantilla y si tenemos que hacer un esfuerzo, lo haremos, no vamos a escatimar", aseguró el burgalés, que pide calma para ver también cómo se desarrolla el mercado y si se produce alguna salida.

Para Sancho, el Algeciras "tiene un once muy competitivo y un resto de jugadores de primerísimo nivel", aunque el propietario concede que "diferentes circunstancias y las lesiones" han condicionado el rendimiento de algunos jugadores. "La lesión de Tresaco, por ejemplo, nos ha hecho mucho daño en esa zona de gol", aceptó.

El burgalés entiende que el conjunto de Ania está "en una posición cómoda" y "cerca de los puestos de playoff". "Es a partir de febrero es cuando el equipo tiene que rodar bien porque las competiciones se deciden en marzo, abril y mayo", argumentó. "Nuestra intención es seguir compitiendo en esta liga tan difícil y estar próximos a esos puestos de playoff para intentar de alguna forma meternos en ellos si es posible", explicó Sancho, que remarca a la afición como "un valor añadido".

El mandatario garantiza que "si vienen a por Leiva o Romero y el club no puede retenerlos, se realizará un fichaje de igual calado que el que se vaya, de eso que no quepa duda". "Lo que no vamos a hacer es reforzar por reforzar, tenemos que hacer las cosas con criterio y tenemos una dirección deportiva que tiene mucho criterio", señaló.

Sancho se tomó de la mejor forma las declaraciones de Iván Ania en las que reclamó refuerzos para no pasar apuros tras la derrota en Albacete. "Comprendo a Iván, uno de los mejores entrenadores de la categoría, y estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Lo que está claro es que no podemos perder nivel competitivo. Haremos lo que haga falta para no pasar ningún tipo de dificultad, siempre desde la humildad, el trabajo y un criterio claro", sentenció.