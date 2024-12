"A la Peña La Bufanda lo que le falta es el local social"

Algeciras/Los miembros de la Peña Cultural La Bufanda Algecirista Martín Gil comparten un único deseo cuando se cumplen sus primeros diez años de vida, contar con un local social en el que reunirse y organizarse. Acaban de conseguir una de sus demandas históricas, como es ver reflejado su especial homenaje a uno de sus fundadores, ya fallecido, Martín Gil, en el mural que el Algeciras CF ha empezado a levantar en su puerta principal del estadio Nuevo Mirador. Aficionados y peñistas, reunidos por Europa Sur, reflexionan juntos sobre qué les une, qué han vivido y qué esperan del futuro.

"Nos está costando un poquito, pero ya es hora que nos dieran algo, que no sea tampoco una gran cosa, pero bueno", afirma Ricardo Moreno. El presidente de la peña, Eloy Soler, no lo ve lejos: "Ya obtuve un medio compromiso de que íbamos a tener sede y ese medio compromiso trataré de que se haga realidad, porque a cabezón no me gana nadie. Y si tiene que ser por mandar escritos, no me canso. Si tengo que echar uno, yo hecho veintiuno".

El ladrillo dedicado a Martin Gil, que fue descubierto antes del partido del Algeciras frente al Real Murcia del pasado 16 de noviembre, se logró después de un prolongado tiempo de gestiones y de espera. "Tuvimos varias reuniones con la propiedad del club, tanto Mercedes -su viuda- como yo, para poner en valor quien era Martin, nuestro presidente vitalicio", relata Soler. "Llevábamos detrás a todos los partidos de la Corporación municipal y también los medios de comunicación estaban a nuestra disposición. Es verdad que los plazos fueron más lentos de lo que nosotros quisiéramos, pero al final se consiguió", añade. Mercedes Castillo reconoce que la familia se siente orgullosa: "Él estará feliz con todo lo que estamos viendo". "Es el mejor fin de fiesta de nuestro décimo aniversario", comenta Ricardo.

Maribel y Mercedes, en un momento de la conversación con Europa Sur / ERASMO FENOY

La Peña La Bufanda se constituyó a partir de un amplio grupo de personas que solían seguir al Algeciras CF en sus desplazamientos, y su nombre y motivación recuerda a aficionados algeciristas que en la temporada 1967-68 lucían una bufanda de lana en el viejo Mirador, hechas por sus madres. Hace ahora diez años, cuando toma forma legal la actual peña, el equipo estaba en categoría regional. Maribel Murtula, una de las mujeres del grupo recuerda los inicios con cariño: "Entonces se viajaba más porque los partidos se jugaban más cerquita. Y además lo pasábamos muy bien, pues en los pueblos ya ves. Llegábamos allí, lo paseábamos, veíamos todo y después íbamos al fútbol, o no". Uno de sus compañeros resuelve: "Era como echar un domingo fuera".

En estos años se ha vivido de todo y la forma de comportarse de la propia afición algecirista ha evolucionado. "Ahora viajamos menos, porque los viajes son más largos, y también la edad que vamos teniendo", apunta Rafael Cortés. Entre las anécdotas, alguna piedra de aficionados radicales de algún equipo contrario que se coló en el autobús de la expedición de La Bufanda. Recuerdan algún pequeño incidente en Sevilla porque "nuestros ultras de entonces habían hecho una quedada contra los Biris del Sevilla".

Eloy Soler medió como abogado en Arcos de la Frontera, cuando aficionados radicales del Algeciras fueron expulsados del campo. El incidente acabó en multa, cuando la pretensión de la Guardia Civil eran que algunos jóvenes parasan la noche en el cuartelillo. "Nosotros, cuando entramos en la directiva del Algeciras con Ricardo Alfonso Álvarez, no queríamos a los ultras, sino grupos de animación", señala Soler. "Un político nos llegó a decir que los frentes había que potenciarlos porque eran los que animaban y nosotros no íbamos a pedir a un hombre de 65 años que se quitara la camisa para ondearla", concluye.

El grupo luce bandera de la peña cerca de la puerta de la asociación vecinal / ERASMO FENOY

Esa forma amable de entender el respaldo al equipo algecirista no la compartían los más jóvenes, que llegaron a calificar a los miembros de La Bufanda como los "comepipas". Juan Manuel Ríos, uno de los veteranos seguidores, destaca el respeto y el buen trato que siempre se les ha brindado. "Nosotros podemos bajar a la grada, entrar al campo, sin escolta ni nada", señala.

Maribel y Mercedes reconocen que las mujeres tienen otra manera de sentir la afición al fútbol y algunas veces han ayudado a calmar ánimos. Ahora bien, eso sí, no entienden el trato de favor a algunos clubes y no al Algeciras. "Es que muchas veces es injusto porque al Algeciras nunca le ha ayudado nadie. Siempre ha sido a cuenta del Ayuntamiento, y hay otros campos a los que les ha ayudado más la Junta de Andalucía, por ejemplo", afirma Murtula.

Lo que llevan peor esta temporada son los horarios de partidos en Primera Federación. "A algún partido no hemos ido porque era muy tarde o demasiado temprano, como el de las tres y media de la tarde", reconocen varios miembros de la peña. "Es que dicen que el Algeciras coge un dinero por eso", explica Cortés.

La situación económica del club les preocupa a algunos más que la situación en la tabla. "Ahora veo que no llegamos a final de mes", comenta uno. "Veo que la cosa está complicada. El trabajo no es malo, pero el que sepa de cuentas sabe lo difícil que es", añade otro de los seguidores algeciristas.

La programación de actividades del décimo aniversario de la peña está cumplida y ya tienen otras actividades preparadas para el nuevo año 2025. "Como dicen ellos, el caballo de batalla, y sobre todo el mío, y aquí soy un martillo pilón, es tener la sede", declara el actual presidente de la entidad.