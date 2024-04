La Bufanda repasa en fotos su afición por el Algeciras CF

La peña cultural La Bufanda algecirista Martín Gil, dentro de los actos para celebrar su décimo aniversario, abrió este lunes una exposición fotográfica en la sede de la asociación de vecinos del barrio de Los Toreros, en el número 1 de la calle Cara Ancha de Algeciras. La muestra reúne un centenar de fotografías que recogen los momentos más señalados de la entidad que hoy preside Eloy Soler.

La raíz nace en la temporada 1966-1967. Un grupo de aficionados comparte su pasión por el equipo su ciudad, y para identificarse lucen una bufanda albirroja. Hoy muchos son abuelos, y otros ya no están entre nosotros. Su recuerdo es el punto de partida de la exposición. Son pocas fotografías las que se conservan de esa época, pero con ellas la peña honra la memoria de quienes le animaron para constituirse en asociación el 12 de marzo de 2014.

Ese día es el más entrañable para muchos socios de la peña y seguidores algeciristas, por los presentes y por los ausentes. También hay otros momentos, como la entrega de carnés, y muchos otros. "Como suelo decirle a los socios, no somos ni la CTM ni Comes, o sea que no organizamos solo viajes sino que realizamos muchas otras actividades, y hemos procurado que todas estén recogidas en la exposición", afirma Eloy Soler.

La Bufanda ha contribuido a la recogida de alimentos, a aportar mascarillas durante la pandemia del coronavirus, y ha fomentado el debate sobre el club y el equipo algecirista. "Procuramos aportar a ciudad también, porque estamos muy vinculados al club, pero somos algecireños puros que queremos sumar con nuestras acciones y con nuestros recuerdos", declara el presidente.

Si Soler tuviera que quedarse con dos fotografías de la exposición, lo tiene claro: "La de la Constitución, con la primera junta directiva y la última foto de Martin Gil en el Nuevo Mirador. Si yo estoy aquí es por él, por su familia y por mi padre".

La peña viene reclamando desde hace mucho tiempo un reconocimiento a Martín que no termina de llegar. Sus primeras peticiones fueron que quien fue su presidente, que falleció en febrero del pasado año, diera nombre a una de las puertas del estadio. Ahora cuentan con un compromiso del director general, Ramón Robert, propuesta que ellos consideran con empaque, que también podría incluir otros homenajes y que el club quiere anunciar en una fecha por determinar.

Martín Gil, aparte de fotógrafo, fue por su decisión y veteranía como aficionado algecirista el presidente de la gestora que encaró momentos muy difíciles de la entidad, tras la renuncia en bloque de la junta directiva que presidía Bernardo Martín. La creación de la gestora fue la salida a una asamblea decisiva para el futuro del club que hoy es presente, celebrada el 28 de marzo de 2011.

La exposición abierta en la asociación de vecinos de Los Toreros podrá visitarse de lunes a viernes de esta semana, en horario de 18:00 a 19:30. La peña cultural La Bufanda, que ya ha celebrado dos tertulias como parte de la conmemoración de su décimo aniversario, prepara otras dos mesas redondas con ex presidentes, una, y otra con ex entrenadores del Algeciras.