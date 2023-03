Fallece el aficionado algecirista Martín Gil al no poder superar un ictus

El veterano aficionado del Algeciras CF y presidente de la Peña Cultural La Bufanda Algecirista, Martín Gil, ha fallecido este miércoles en el hospital Punta de Europa de Algeciras tras haber sufrido un ictus el pasado 19 de febrero por el que fue trasladado de urgencia al hospital Puerta del Mar de Cádiz.

La Peña Cultural La Bufanda ha comunicado su fallecimiento en su cuenta de Facebook. "Lamentable, Martín no ha podido superar la grave situación en la que se encontraba. Ha fallecido rodeado de sus seres queridos en tranquilidad y paz. Respetemos el dolor en el que está sumida su familia, y cuando sepamos donde van a trasladar a nuestro amigo os avisamos", ha indicado la entidad.

El Algeciras CF ha expresado su pésame en sus redes sociales. "El Algeciras CF quiere mostrar su más sentido pésame por el fallecimiento de Martín Gil Ruiz. Gran algecireño y algecirista, desde el club queremos trasladar nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. DEP", ha explicado el club de sus amores.

Nicolás Andión, presidente institucional del club, también se ha despedido de Martín Gil a través de su perfil de Facebook. "Hace solo unos días compartíamos unos buenos momentos en casa de nuestro buen amigo Ricardo, presentando vuestros premios para el club de esta temporada, de la Peña La Bufanda, de tu Peña. Esa que con tanto orgullo representabas y por la que tanto has luchado. Se te empañaban los ojos hablando de miembros representativos de la misma que se fueron hace poco y hoy el que te has ido eres tú. He conocido a pocas personas tan generosas de corazón como tú y con tanto amor por el Algeciras CF. Desde luego desde hoy hay un ángel más en el cielo que seguro va a mirar y proteger por su querido club. Siento no poder estar allí para velarte (pues estoy fuera de España por viaje de trabajo) pero desde aquí te mando un beso al cielo. Gracias por ser como fuiste e infinitas gracias por todo lo que hiciste por tu club y el cariño que le profesaste. El club siempre estará en deuda contigo, querido amigo".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha trasladado el pesar de toda la corporación municipal, por la triste pérdida: “Hoy estamos todos de luto, ya que Martín era una persona muy querida en todos los rincones de la ciudad, un excelente amigo y un perfecto algecireño que siempre estaba volcado con las causas deportivas y sociales de esta tierra”.

“Se nos ha ido un referente, no sólo por su carisma y saber estar, sino porque era una persona que representaba a la perfección los valores y las esencias de esta gran ciudad que es Algeciras, Martín siempre te recordaremos” añade Landaluce, que se a puesto a disposición de la familia, de su mujer e hijos, "ya que estamos consternados, desolados y muy tristes ya que nuestro querido amigo deja un vacío insustituible”.

La afición del Algeciras había mostrado innumerables muestras de cariño hacia Martín y su familia tras conocer que había sufrido un ictus. El conocido seguidor albirrojo, un algecireño y algecirista de pro, era desde hace años el fotógrafo de los hinchas que acuden al estadio Nuevo Mirador y también de los que viajan a acompañar al equipo. Martín siempre lo hacía con su inseparable Peña La Bufanda.

Gil también siempre estuvo muy involucrado con todas las celebraciones, conmemoraciones y fiestas de una Algeciras que siempre lleva por bandera. También era militante del Partido Popular, que ha expresado su pesar.