El Algeciras activa la operación salida y confirma la marcha de Iker Amorrortu

Primera salida consumada. El Algeciras CF ha comunicado este jueves la marcha de Iker Amorrortu, uno de los fichajes del pasado verano para el proyecto 2023/24 que deja el Nuevo Mirador sin haber disputado un solo minuto oficial a las órdenes de Lolo Escobar.

"Iker Amorrortu no continuará durante lo que resta de temporada en el Algeciras CF tras llegar a un acuerdo entre el jugador y la entidad", ha informado el Algeciras, que "agradece su dedicación y profesionalidad y le desea los mayores éxitos en su futuro".

La operación salida del mercado de invierno ya se ha puesto en movimiento en las oficinas del Nuevo Mirador. Amorrortu y el Algeciras han separado sus caminos, algo esperado y que se antojaba lógico dentro de la afición ya que el futbolista no ha entrado en los planes del entrenador en ningún momento desde que arrancó la competición en el grupo II de la Primera Federación. No tenía sentido para ninguna de las dos partes mantener esa situación de ostracismo.

Iker Amorrortu se va inédito del Algeciras, algo inusual y que ha generado todo tipo de elucubraciones al respecto. Que si el cuerpo técnico no lo quería, que si no estaba recuperado, que si en pretemporada se rompió la relación... una larga lista de dimes y diretes que nadie ha querido aclarar, aunque desde el entorno del jugador se descartó que se tratase de un problema físico.

Lo único irrebatible es que Lolo Escobar no lo contemplaba en su rotación. El técnico de Don Benito explicó en una rueda de prensa previa que no veía a Amorrortu como delantero, sino como jugador de banda y que en esa demarcación, había jugadores que marchaban por delante. Así zanjó el tema.

El atacante vasco recaló en el Algeciras el pasado 9 de julio como el segundo fichaje del nuevo proyecto rojiblanco para Primera Federación. La parcela deportiva cubría un viejo anhelo aunque el futbolista llegaba tras año y medio lastrado por un par de lesiones que cortaron su progresión. El Algeciras se veía capaz de recuperar al mejor Amorrortu, a aquel que despuntó en el Amorebieta y tuvo una gran campaña en el Calahorra de la 2020/21, la campaña en la que el Algeciras acarició el ascenso a Segunda en el play-off de Extremadura.

Amorrortu dijo en su presentación que se había quitado una espinita al poder venir al Nuevo Mirador y se tomaba el reto como una oportunidad para reengancharse al fútbol.

Abierta la veda de la operación salida, ahora todas las miradas se posan en Rodrigo Sanz, otro de los futbolistas inéditos y que claramente no entra en los planes de Lolo Escobar. No obstante, no es de descartar que salgan más de un vestuario amplio donde solo unos pocos van a seguir contando con protagonismo.