Ramón Robert: "Al final de la temporada queremos un Algeciras estable financiera y económicamente"

Ramón Robert, consejero delegado del Algeciras, hizo este jueves un repaso a la actualidad del club en un encuentro con los medios de comunicación. El responsable de la entidad de La Menacha se marca como objetivos para 2024 que el equipo siga "compitiendo y luchando" -es sexto en el grupo I Primera Federación, a dos puntos de los puestos de play-off- y en el plano institucional dejar el club "estable financiera y económicamente al final de la temporada".

"El objetivo en la parte deportiva es competir y luchar. Y dejar el club estable financiera y económicamente al final de la temporada, con el club compitiendo, que estamos en la lucha, para que se acaben los sufrimientos económicos y estructurales del club. Pero hay mucho trabajo que hacer. Al aficionado podemos transmitirle tranquilidad, que el club va adelante, va a buen puerto, y donde tiene que estar", afirmó a preguntas de los periodistas.

Aunque la escuadra que dirige Lolo Escobar se ha situado en la pelea por los puestos de acenso en esta primera parte de la competición -solo faltan dos partidos para finalizar la primera vuelta-, Robert se muestra cauto. "Recordamos que en verano, cuando hablamos de objetivos, dijimos que queríamos un equipo que compitiera, que luchara, y está ahí. Ha demostrado que es un equipo que se deja la piel durante los 90 minutos, que no da ningún partido por perdido y estamos disfrutándolo, la afición lo esta disfrutando. Estamos contentos, queremos seguir así y esperamos hacerlo", explicó.

El consejero delegado del Algeciras no se mojó sobre la posibilidad de que la plantilla se refuerce en el mercado de invierno ni sobre posibles bajas. "Hay jugadores que a lo mejor piden salir, aunque por ahora no lo ha hecho ninguno de forma oficial. Vamos a dejar que el área deportiva haga su trabajo", dijo. Cuestionado sobre la posible baja de Amorrortu, que no ha debutado a pesar de estar disponible, indicó: "No sé si va a salir. A día de hoy nadie ha dicho que quiera salir o entrar. Cualquiera de los jugadores que tengan ficha está en disposición de jugar y es válido".

"Si el equipo se ha metido en la lucha y está aguantando es porque tenemos los jugadores que tenemos que tener. La primeras conclusión es que son jugadores válidos. El área deportiva analizará la situación y si a lo mejor algún jugador quiere salir. Hasta el momento podemos estar contentos con el área deportiva", destacó.

Sí confirmó Robert que la entidad presentará alegaciones por la sanción de cuatro partidos a Iván Turrillo por su expulsión ante el Málaga. "Vamos a recurrir, por supuesto. El castigo es totalmente excesivo, no es aceptable como se han pronunciado. El jugador nos dijo que fue de los primeros que se fue al vestuario y no hay imágenes en las que se vea a Iván agrediendo a nadie. No podemos aceptar esa sanción. El estadio del Málaga tiene imágenes del túnel de vestuarios porque viene de La Liga, que las usa la UCO y el club. Hemos pedido las imágenes, pero no las hemos recibido todavía", explicó.

Sobre la campaña de abonados para la segunda vuelta, el mandatario albirrojo destacó que ya va por buen camino. "Ya estamos camino de los 4.500 abonados. Los aficionados están respondiendo bien. Se está disfrutando de los partidos y el precio del carné para los partidos que estamos viendo está bastante bien".

En cuanto a la polémica surgida con la cantera, Ramón Robert aclaró que en una reunión que se celebró hace dos semanas se estableció un calendario para implementar las mejoras demandadas. "Tuvimos hace dos semanas una reunión positiva para ver cómo van las cosas, porque algunas que hay que mejorarlas, y las analizamos y empezamos a trabajar en ellas. Vamos a ir mejorando poco a poco, construyendo. Para ello hay una serie de prioridades en las que ya estamos trabajando. Vamos a hacer reuniones periódicas en las que se irá tratando todo lo que vaya saliendo".