Cuatro partidos de sanción a Iván Turrillo por su expulsión ante el Málaga

El juez disciplinario único de Primera Federación ha impuesto una sanción de cuatro partidos a Iván Turrillo, capitán del Algeciras, por su expulsión en el túnel de vestuarios en el duelo del pasado domingo ante el Málaga en La Rosaleda. Tras un tumulto al terminar la primera parte, el colegiado cordobés Camacho Garrote expulsó al propio Iván, al capitán malaguista, Genaro; al segundo entrenador del Algeciras, Jorge Murga, y al delegado albiazul, Raúl Iznata. Y a todos les ha caído el mismo número de partidos de sanción, cuatro, por agredir a un contrario, con multas de 180 euros para el club y 1.200 para cada infractor. Además, Tomás Sánchez vio la quinta amarilla y cumplirá un partido de sanción en el duelo del 2 de enero en casa ante el Recreativo de Huelva.

Iván no volverá a jugar hasta febrero, ya que se perderá los duelos del Algeciras ante el Recreativo de Huelva (2 de enero en el Nuevo Mirador), Castellón (13 de enero en Castalia), Melilla (21 de enero en casa) y San Fernando (28 de enero en el Iberoamericano). Ya estaría disponible para el duelo en casa ante el Alcoyano del 4 de febrero.

El capitán albirrojo mostró su indignación por esta sanción en sus redes sociales, en las que también recibió el apoyo de numerosos aficionados. "No tengo palabras para explicar cómo me siento... Muchísima rabia al ver cómo algo que no tiene nada de veracidad sale hacia adelante, al único que hacen daño es a mí... Cada vez entiendo menos de todo", indica. En contestación a un aficionado que le pide que aprenda de estas situaciones, Iván le responde: "Qué voy a aprender, si yo me voy el primero con Eric para el vestuario. Dime qué hago".

Iván ha sido hasta ahora un pilar importante para Lolo Escobar, con 16 partidos disputados, todos como titular, con dos goles anotados. Solo se ha perdido un partido por sanción. Lo malo es que el capitán albirrojo volverá tras su castigo con 9 amarillas, a solo una de una nueva suspensión.

Presunción de veracidad del árbitro

El Málaga aportó un vídeo para intentar rebajar la sanción a Genaro, pero el recurso no ha fructificado. "Se hace constar en las alegaciones que, en base a la prueba videográfica y documental que se aporta, así como el acta del partido, se constata la existencia de un error material manifiesto en tanto en cuanto dicho jugador no actuó como señala el árbitro, siendo incompatible que el cúmulo de personas que se encontraban en el túnel de vestuarios permitiera la comisión que se imputa al citado jugador -una patada en el pecho a un miembro del cuerpo técnico adversario con un uso excesivo de la fuerza-. Además de la prueba videográfica, también se aporta el documento suscrito por el director de seguridad del encuentro, en el que niega que se produjera lo relatado por el árbitro en el acta", indica el recurso.

"Tras la observación detenida de la prueba videográfica, ésta ofrece imágenes muy limitadas del túnel de vestuarios y, desde luego, ninguna imagen sobre el jugador al que se le imputa haber golpeado con su pierna en el pecho a un miembro del cuerpo técnico adversario. Por otra parte, las afirmaciones del director de seguridad resultan insuficientes como para desvirtuar la presunción de veracidad del árbitro, quien no tiene ningún interés en redactar un hecho grave como el sucedido sin que fuese real. Por otra parte, el argumento principal utilizado, cuáles que la concentración de personas impidiera realizar un acto como el que se le atribuye, resulta insuficiente, pues la concentración de personas que se observa en el video no supone que el jugador no tuviera espacio suficiente para realizar dicha acción, amén de las condiciones atléticas que los jugadores presentan y que les permiten realizar acciones como la indicada".

"En definitiva, prevalece el atributo de presunción de veracidad del árbitro", sentencia el juez disciplinario único.