Amorrortu y Cueto, ganas de reivindicarse en el Algeciras

Iker Amorrortu y Javi Cueto comparten hambre de balón y ganas de reivindicarse. Los dos nuevos delanteros del Algeciras CF ven en su desembarco al Nuevo Mirador la oportunidad que tanto ansían para volver a disfrutar del fútbol. El proyecto en Primera Federación les maravilla, como el ambiente y la ciudad que han encontrado. Todo suma para que ambos futbolistas se centren en sacar lo mejor de sí mismos.

Ramón Robert y Mac Lackey han ejercido de maestros de ceremonia este martes en la presentación de dos de los fichajes del verano algecirista. Dos compañeros llamados a una sana competencia por un puesto en el ataque.

Amorrortu agradeció "a la propiedad, al club, a Miguel y a Jordi por depositar la confianza en mí en un momento difícil de mi carrera", dijo el vasco en referencia a las dos lesiones con operación que lastraron sus dos últimas temporadas (una de brazo y otra de tobillo". Una mala racha que Amorrortu ya tiene "totalmente olvidada".

El atacante estuvo cerca de fichar por los albirrojos tiempo atrás. "Hace dos años salió la opción de venir al Algeciras y me quedé con la espinita. Por eso esta vez no lo dudé", confesó.

"Ha sido un año y medio en seco, sin prácticamente jugar, y vengo con toda la ilusión del mundo. Las lesiones me han hecho valorar más lo que es estar bien y poder participar en un entrenamiento. Ahora tengo más si cabe y vengo a resolver las dudas, estoy apretando desde el primer día", aseguró el vasco.

"Me siento como en casa desde el minuto uno. Estoy contentísimo y motivado para recuperar el mejor nivel", remarcó Iker, que tuvo en Borja Vicent a un contacto de confianza para decantarse por el Algeciras. "Me habló maravillas de esto y me animó desde el primer día".

Amorrortu se presta a desenvolverse "en distintas posiciones" del ataque aunque se considera "más que nada un jugador de área, listo, me gusta estar cerca del gol".

Javi Cueto viene de criarse en una cantera grande con la del Real Oviedo y tras un año en la del Atlético de Madrid, con el que ascendió a Primera Federación el último curso. Como sub-23 tiene la ambición de crecer.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Que el club te quiera es buen síntoma de que creen en ti", señaló el ovetense, que ya ha tomado nota del factor de la afición algecirista. "Vamos viendo que la gente está volcada en la campaña de abonados y que vamos a tener un gran ambiente. Al final eso para un jugador es vital, tener a la gente apoyándote, te da un plus", valoró.

Cueto se define como "un delantero trabajador" y se explica. "Mi principal objetivo es ayudar al equipo, aportar esfuerzo, si es con goles, mejor que mejor, pero la lucha siempre debe ser en beneficio de todos".

El asturiano sabe que tendrá competencia arriba y aspira a aprovechar sus oportunidades. "A todos nos gusta jugar lo máximo posible. El año pasado no tuve los minutos que me hubiese gustado y tuve que asumir el rol. Intentaré dar lo mejor de mí para hacer mejores a los demás".