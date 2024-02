El Algeciras tiene casi un once de apercibidos

El Algeciras CF afrontará el próximo sábado (16:00) en el Nuevo Mirador el partido ante el Recreativo Granada en una situación extraordinaria y cuando menos llamativa. Lolo Escobar tiene hasta ocho jugadores apercibidos de sanción. Los ocho son titulares habituales en la rotación albirroja y están a una sola tarjeta amarilla de perderse un partido por acumulación.

Más difícil todavía. El Algeciras tendrá que hacer malabares para no sufrir una escabechina. Los del Mirador llevan semanas acumulando apercibidos y esquivando suspensiones hasta el punto de contar ya con ocho futbolistas en el alambre, prácticamente un once entero. Escobar podría perder a los defensas Tomás Sánchez, Juan Rodríguez, Rafa Roldán y Admonio; los centrocampistas Eric Montes, Borja Fernández e Iván Turrillo; y al delantero Javi Cueto.

Tomás, Borja Fernández, Eric Montes y el gran capitán Iván Turrillo llevan nueve amarillas, mientras que Juan Rodríguez, Cueto, Admonio y Roldán cuentan con cuatro, al borde de su primer ciclo.

Esta situación es consecuencia del ramillete de cartulinas que el equipo de Lolo Escobar está arrastrando casi todas las jornadas en la competición del grupo II de la Primera Federación. Los rojiblancos se encuentran entre los más tarjeteados de la categoría, una tendencia que se relajó algo en el último compromiso en casa, aunque en la salida a Sanlúcar, una vez más, el Algeciras fue el único conjunto que vio amonestaciones en un duelo sin demasiada brusquedad.

Al Algeciras le han colocado ya el sello de tipo duro y debe lidiar con esta etiqueta lo que resta de temporada. De momento, los de Escobar lo han ido llevando bien y fueron limpiando los primeros ciclos poco a poco con Iván, Borja y Eric. Sin embargo, no es normal que el Algeciras o cualquier otro equipo llegue a acumular ocho futbolistas apercibidos. Es una auténtica barbaridad.

Los de La Menacha deberá hilar fino porque tampoco andan sobrados a cuenta de las lesiones de Diego Esteban, Milosevic, Pimienta y la más reciente de Curro. Esteban y Milosevic prosiguen con sus procesos de recuperación y todavía tienen algunas semanas más por delante, mientras que Pimienta va entrenando poco a poco con el grupo y Curro está a la espera de las pruebas por unas molestias en los isquiotibiales.

La llegada de Javi López-Pinto y Sergio Santos como refuerzos de invierno ha inyectado savia fresca al vestuario y dos piezas a la rotación de Lolo Escobar, que de momento sí está sacando partido a lo que le han traído para ayudar a conseguir el objetivo de la permanencia sin apuros. López-Pinto se ha mostrado versátil para jugar en cualquier puesto del ataque mientras que Sergio Santos ofrece garantías a lo largo de la banda derecha y también tiene tablas como central.

Lo único seguro es que el Algeciras no va a escatimar en intensidad porque no lo ha hecho en todo el curso. En ese sentido, Lolo Escobar no levanta el pie ni tiene contemplaciones a la hora de realizar cambios. El esfuerzo no se negocia y el Nuevo Mirador supone un plus extra para un conjunto siempre arropado por sus fieles que sabe de la importancia de los tres puntos contra el colista.