El Nàstic de Tarragona, un primer plato fuerte para el Algeciras

El Algeciras CF tiene un plato fuerte para arrancar la temporada 2025/26 en el grupo II de la Primera Federación. Los rojiblancos levantarán el telón este viernes (21:30) en Tarragona ante el Nàstic, uno de los clubes que parte como candidato al ascenso. No en vano, el equipo grana lleva dos años seguidos acariciando el salto a Segunda División y ha disputado tres playoffs en los últimos cuatro cursos.

El Club Gimnàstic de Tarragona, conocido popularmente como el Nàstic, será la primera piedra de toque para el Algeciras de Javi Vázquez. Los dos conjuntos se reencuentran en una categoría en la que ya compartieron grupo en la campaña 2021/22, la de la puesta de largo de la Primera RFEF. Aquella andadura el Nàstic acabó cuarto mientras que el Algeciras, dirigido entonces por Iván Ania, se quedó a las puertas de luchar por el ascenso.

El nuevo proyecto del Nàstic apunta a lo más alto respaldado por más de 5.000 abonados. La hinchada grana ha sufrido dos chascos casi calcados las dos últimas temporadas viendo como se les escapaba el ascenso con crueldad y polémica, en 2024 ante el Málaga -un capítulo aún abierto en los tribunales con el árbitro de aquella final-, y en 2025 ante la Real Sociedad B. Los de Tarragona forzaron la prórroga de la eliminatoria, pero un penalti acabó con su sueño.

La entidad ha vuelto a hacer un borrón y cuenta, aunque ha confiado en Luis César Sampedro para que dirija el banquillo. El experimentado entrenador llegó en la recta final del pasado curso para suplir a Dani Vidal a falta de dos jornadas. El gallego apenas mantiene a siete futbolistas de la última plantilla: Dani Rebollo, Juncà, Morgado, Álex Jiménez, Montalvo, Óscar Sanz y Juame Jardì.

El Nàstic trató de renovar a varios efectivos importantes como a Pol Domingo, Ander Gorostidi, Pablo Fernández, David Concha, Joan Oriol y Migue Leal, pero por diferentes motivos no continúan en Tarragona. Además, abandonaron la nave el portero Alberto Varo (ex de la Balona), Gorka Pérez, Unai Dufur, Marc Fernández, Borja Granero, Roberto Torres, Nil Jiménez, Marcel Céspedes, Antoñín y Víctor Narro.

De estas salidas, algunos han salido a clubes del extranjero y han dejado dinero en las arcas del club catalán como ocurrió con los traspasos Antoñín Cortés (fichado por el Korona Kielce de Polonia) o con Víctor Narro (que da el salto al Calcio italiano con la Sampdoria). Otro adiós sensible en la caseta grana fue el del delantero Pablo Fernández (al Leiria portugués), el máximo goleador del Nàstic con 15 dianas, que desechó marcharse a la Liga Hypermotion para jugar en la Segunda de Portugal.

El Nàstic celebra un gol esta pretemporada. / Nàstic de Tarragona

El rival del Algeciras ha tenido que rehacer su plantilla casi al completo. Esa labor ha recaído en un viejo conocido para los del Nuevo Mirador, el exguardameta Noé Calleja, el director deportivo del Nàstic. "Lo más importante es que todos los jugadores quieren estar aquí", aseguró Calleja tras las últimas presentaciones, las del extremo griego Christos Almpanis, cedido por el Andorra, y el lateral izquierdo Moi Delgado, procedente de la SD Huesca.

Sergio Santos, ex del Algeciras, una de las incorporaciones del plantel grana

El Nàstic ha incorporado a Toni Fuidias (Girona), Camus (Tarazona), David Alba (Fuenlabrada), Enric Pujol (juvenil), Sergio Santos (ex del Algeciras, procedente del Real Unión de Irún), Moi Delgado (Huesca), Mangel (Arenteiro), Heber Pena (Racing de Ferrol), Juanda (Andorra), Pau Martínez (Unionistas), Almpanis (Andorra), Marcos Baselga (Arenteiro) y Cedric (cotizado goleador del Fuenlabrada). Entre estos movimientos, dos de los más relevantes han sido los relacionados con el ataque, donde el club ha suplido marchas de peso con la suma de dos de los goleadores más destacados de la categoría como Cedric y Baselga.

El Nàstic fue noticia a nivel nacional con el fichaje interrumpido del lateral José Calderón, ex del Córdoba, que llegó a ser anunciado por el club como incorporación, pero pocas horas después los de Tarragona recularon ante la presión social por unas declaraciones que el futbolista habían hecho en su día durante una celebración en el autobús contra los catalanes. Una salida de tono por la que ya había pedido disculpas.

Los de Tarragona han disputado siete encuentros durante la pretemporada con un saldo de cuatro victorias y tres derrotas, aunque es verdad que los de Luis César se han medido a rivales de superior categoría. El Nàstic se estrenó en verano con un triunfo contra el Valencia Mestalla (1-2). Después, los grana se midieron a rivales de entidad como el Andorra y el Real Zaragoza, con sendas derrotas por 0-2 y 1-2, respectivamente. Los grana cayeron contra el Villarreal B (1-0), un oponente de su mismo grupo. Antes, el equipo había dejado buenas sensaciones ganando por 1-3 al Barça Atlètic y también por 1-2 contra el Hospitalet. Contra el Espanyol B, los de Luis César se despidieron con una victoria convincente por 0-2.