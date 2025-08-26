El Algeciras salda la deuda con la AFE y tramita las fichas a contrarreloj

El Algeciras Club de Fútbol SAD ha saldado la deuda que tenía pendiente con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y ha desbloqueado la inscripción de las fichas de la plantilla que arrancará la competición en el grupo II de la Primera Federación el próximo viernes en Tarragona frente al Nàstic (21:30).

El club del Nuevo Mirador gestiona a contrarreloj la tramitación de las fichas del plantel que entrena Javi Vázquez. Desde La Menacha sostienen que no va a haber problemas para llegar en regla al estreno liguero de la temporada. Los rojiblancos pagaron el pasado lunes, día 25 de agosto, las cantitades económicas reclamadas por jugadores de la pasada campaña. Así lo refleja la propia AFE en la última resolución actualizada en su web el mismo día 25. A fecha de de hoy todos los clubes de la categoría han cumplido ante las comisiones mixtas de la AFE.

El algecirismo arrancó la semana con cierta inquietud ante los rumores que cada cierto tiempo rodean a la gestión algecirista, unos rumores alentados tras la pésima imagen del estadio Nuevo Mirador y su césped en el pasado Trofeo Virgen de la Palma, en la vuelta de la afición a su templo desde que terminó la anterior andadura. El Algeciras tiene trabajo en casa para adecentar el campo para la segunda jornada liguera.

Lo primordial, no obstante, era cumplir con la AFE y poner en regla las inscripciones de las fichas, que hasta este pasado lunes seguían sin aparecer inscritas en el portal oficial de la Real Federación Andaluza de Fútbol, el organismo que da trámite a estas gestiones. Desde el entorno del Nuevo Mirador se traslada que todo está siguiendo su cauce y que las fichas estarán dadas de alta antes del viernes.

Captura de imagen de la web de la AFE.

El algecirismo tiene muy reciente un episodio similar cuando el pasado mercado de invierno la propiedad apuró hasta el final para inscribir al único fichaje de ese periodo, cuando Pablo Larrea recaló para cubrir la baja por lesión de Eric Montes. Una reclamación con la AFE impidió a los rojiblancos llevar a cabo la gestión hasta bien entrado febrero.

Una vez terminada la última temporada, los dirigentes del Algeciras aseguraron que el nuevo proyecto, el de la 2025/26, iba a estar impulsado por un inyección de "estabilidad" en lo institucional y lo económico, en los cimientos de lo que mueven a un club junto a su masa social. Tanto Ramón Robert, el CEO, como Jordi Figueras, el nuevo director deportivo, remarcaron la palabra estabilidad como motor de un proyecto del que echaron a volar piezas importantes, algunas a superior categoría.

El desarrollo del verano, viendo como el club no podía aspirar a quedarse con determinados jugadores, fue más o menos reemplazado por el estímulo de los nuevos fichajes aunque la campaña de abonados no está cumpliendo las expectativas esperadas por una entidad que al menos contaba con llegar a los 3.500 fieles. La última cifra oficial pasaba de los 2.400 algeciristas que todavía aguardan la presentación de las nuevas equipaciones.

La imagen y el estado de suciedad del Nuevo Mirador en La Palma enfadó a buena parte de la hinchada y colmó la paciencia de muchos seguidores que ven injustificable el abandono del estadio por parte de una propiedad que se comprometió al asumir la concesión de la instalación municipal.

En lo económico, con algún runrún ya relacionado con las nóminas, el Algeciras tiene un asunto pendiente que está en litigio desde el pasado curso: los rojiblancos mantienen dos causas abiertas en el portal de la FIFA a cuanta de Milosevic y Benavides. Estas dos reclamaciones que el club apeló en su día siguen vigentes en la lista de clubes baneados (o bloqueados). El Algeciras quitó hierro en su momento y aseguró que tenía sendas reclamaciones en vías de solución con toda la documentación aportada y la razón de su parte. Habrá que ver en qué acaba este asunto.