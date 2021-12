Los seis minutos que Natera nunca olvidará

Seis minutos pueden pasarse volando en un campo de fútbol, pero también pueden hacerse una eternidad. Alejandro Natera nunca olvidará sus primeros seis minutos con el Algeciras CF. El algecireño debutó en partido oficial en la Primera RFEF en el último suspiro de la victoria ante el San Fernando. La alegría desatada en el Nuevo Mirador por el triunfo no pudo ser más completa para este futbolista de 20 años, que vio cumplido un sueño que prolonga el protagonismo de la cantera albirroja esta temporada.

"Fue una experiencia única", reconoce Natera, que saltó al césped cuando quedaban unos tres minutos más el descuento. "Fueron seis minutillos pero no los voy a olvidar en la vida", subraya el canterano, que sustituyó a Álvaro Leiva, la perla del Mirador, en un cambio con mucho simbolismo para la base de La Menacha.

Alejandro Natera Manso completó la pasada jornada un periplo que pocos futbolistas jóvenes logran en su largo camino desde que empiezan a dar patadas a un balón. Después de media vida en el Taraguilla, al que llegó como tantos otros niños de Algeciras y de la comarca en aquella época, el algecireño ingresó como cadete de segundo año en las categorías inferiores algeciristas y se terminó de formar en el juvenil y el filial senior.

"Tenía 4-5 años cuando un día jugando al fútbol con mi hermano en la puerta de la tienda de mi madre nos invitaron a ir al Taraguilla. Bueno, en verdad llamaron a mi hermano pero yo fui con él, y al final el que sigue jugando soy yo", relata y bromea el jugador.

Natera, que estuvo once años en el club de la barriada sanroqueña, lleva un par de campañas en contacto con el primer equipo del Algeciras. El pasado curso se ejercitó varias veces con los mayores y con Iván Ania recibió la primera llamada con la pretemporada ya en marcha y posteriormente en Liga. Natera fue convocado con Ania por primera vez ante el Betis Deportivo y repitió en varias jornadas más... hasta que el momento esperado. "Lo agradezco muchísimo, para mí como canterano es un premio y un aliciente más para seguir como hasta ahora", confiesa.

Criado en el Taraguilla, terminó su formación en el juvenil algecirista

Natera es defensa aunque ante el San Fernando suplió a Leiva y se situó como extremo. "Juego donde haga falta", dice antes que nada. "Pero como más he jugado es como defensa, aunque siempre me han considerado polivalente y me han puesto de central, de lateral y hasta de mediocentro", explica el defensor. "Intento ser contundente", agrega.

El algecireño califica como "increíble" todo lo que rodea vivir un partido de la Primera RFEF. "Desde el día antes estás con el gusanillo en el cuerpo y, encima, tuvimos ese recibimiento... Lo de la afición es espectacular. Desde las gradas se escucha ruido pero es que desde el banquillo y el campo no os lo podéis imaginar", destaca.

El zaguero remarca "la profesionalidad" y el "compañerismo" que se respiran en el vestuario de Ania, donde los de casa, "con el capi a la cabeza", llevan la voz cantante para orientar a los de la base. "Desde el primer momento te ayudan, te dan consejos y te hacen estar más tranquilo", agradece.

Natera espera que este haya sido el primer pasito hacia algo más grande y reivindica el valor de la cantera algecireña. "Tenemos cantera y nivel. Ahí está el caso de Leiva, pero puede haber muchos otros más". Razón no le falta.