El mercado de fichajes de invierno de la Primera Federación entra en su recta final en ebullición

Algeciras/El mercado de fichajes de invierno de la Primera Federación se encuentra en plena ebullición ante su recta final. La mayoría de los 40 clubes que forman los dos grupos de la categoría han realizado alguna pincelada de cara a la segunda vuelta de la temporada. Una de las excepciones a este vorágine de movimientos la encarna el Algeciras CF, que se mantiene inmutable a menos de una semana para el cierre.

En el Nuevo Mirador tienen hasta el próximo lunes 3 de febrero como fecha tope para mover ficha. Sin embargo, el club mantiene un pago pendiente con la AFE por unas primas de la pasada temporada y tiene los derechos federativos bloqueados hasta que salde esa deuda. A día de hoy, la AFE no ha comunicado que el Algeciras haya cumplido, como sí ha hecho con otros clubes que empezaron el año señalados. Después de que el Fuenlabrada se pusiese al día, los albirrojos son los únicos de la categoría en esta situación.

El Algeciras no ha salido a la palestra de los rumores hasta el momento. Más allá del interés frustrado por Javi López-Pinto, la realidad es que ni un solo futbolista ha sonado para la órbita rojiblanca. Desde el club, lo único oficial es el mensaje que Fran Justo ha ido repitiendo en rueda de prensa cada semana: que están abiertos a todo, que puede pasar cualquier cosa y que lo mejor para el Algeciras sería mantener lo que tiene.

Llama la atención también que no se haya movido nada en cuanto a salidas, ya que algunos jugadores sí están contando con un protagonismo menor. Se intuye que el club no querrá facilitar que nadie salga, mucho menos cuando no puede inscribir altas. Salvo que algún movimiento active todo a última hora, todo indica que el Algeciras va a consumar un mercado de invierno insólito en el Nuevo Mirador.

En contraste con la situación del Algeciras, el grupo II sigue metido de lleno en el mercado. Uno de los más activos en los últimos días ha sido el Atlético Sanluqueño, que trata de reponerse a la baja sensible de Víctor Valverde, fichado por el Villarreal. Los verdiblancos han sumado a un ex del Algeciras como Isaac Amoah para la defensa y al centrocampista Mario Rodríguez, procedente del Nàstic de Tarragona.

El Ibiza continúa poniendo toda la carne en el asador y se ha hecho con los servicios del goleador Davo. El club balear ha pagado a la Gimnástica Segoviana por un atacante que llevaba nueve goles este curso en el otro grupo. El Ibiza ya ha empezado a verlo color al fichaje de Javi López-Pinto, artíifice de su última victoria y candidato al MVP de la jornada.

Tampoco para el Antequera, el flamante líder del grupo. Tras la grave lesión del delantero Marcelo, los de El Torcal buscan un '9' y el que más suena en las quinielas es el veterano Samuelle Longo, a quien algunos ya dan por hecho. Los malagueños han apuntalado el bloque con Pol Roigé o el linense Clavijo, entre otros.

El Alcorcón anduvo rápido para hacerse con David Ramos, desvinculado del Ceuta, y el Marbella ha traído a Fermín del extranjero para el recién llegado Abel Segovia. Suena mucho como apetecible para los costasoleños el exalgecirista Zequi, que apunta a su salida del Intercity.

Hasta el lunes 3 de febrero, casi todos los despachos de la Primera Federación van a echar humo.