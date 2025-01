El Algeciras, vuelta a empezar

Algeciras/Después de ocho partidos sin perder, el Algeciras CF digiere una derrota, la que sufrió el pasado domingo en Sevilla por la mínima. Los albirrojos vieron truncada su excelente racha y ahora tienen que volver a empezar. Es el ciclo natural del fútbol. No va a haber demasiado tiempo para lamerse las heridas ya que la próxima batalla llegará por adelantado el viernes, día 31 de enero, ante el Real Madrid Castilla en el Nuevo Mirador (20:30).

Toca reiniciar el contador, un contador que afortundamente no está a cero ya que el equipo de Fran Justo atesora 28 puntos que ya no le va a quitar nadie. El Algeciras perdió la oportunidad de subirse al vagón del playoff de ascenso en la 21ª jornada del grupo II de la Primera Federación, pero la realidad es que los del Nuevo Mirador siguen ahí, a tiro de tres puntos. Lo más positivo es que la distancia con el descenso se mantiene en cuatro puntos ya que por abajo no recortaron en un fin de semana poco productivo para los que intentan escapar de esas cinco últimas posiciones.

La semana va a ser corta en La Menacha. Es lo positivo en lo psicológico, sobre todo para una afición que no va a rumiar demasiado el último tropiezo. En contra, Fran Justo va a disponer de menos tiempo de recuperación para una plantilla que todavía no luce su mejor pico de forma tras el parón y un regreso muy condicionado por las gripes y los virus varios, además de los contratiempos con el aparatoso golpe que sufrió Paris Adot en la cabeza y que precisó un buen puñado de puntos.

El Algeciras dejó atrás también la racha de 17 partidos consecutivos marcando gol, uno de las mejores registros históricos de la Primera Federación cuyo récord seguirá ostentando el Deportivo de La Coruña. Los albirrojos se quedaron sin pólvora, una rareza que solo ha ocurrido dos veces esta temporada (la anterior fue en Mérida en la tercera jornada). No debería preocupar teniendo en cuenta que el pichichi Rodrigo Escudero apenas ha podido participar tras la vuelta de las vacaciones. Da la sensación de que Álvaro Leiva pasa por un momento de inspiración y que el entrenador va a darle más coba en lo que está por venir.

Las mejores fotos del Sevilla Atlético - Algeciras CF / Antonio Pizarro

El último coletazo de la llamada cuesta de enero será ante un rival venido a más como el Real Madrid Castilla, un rival que históricamente ha traído de cabeza a los algeciristas en el Nuevo Mirador. El Algeciras necesitará esa fortaleza como local que viene mostrando desde mediados de octubre. De hecho, los de Justo han ganado cuatro de los últimos seis compromisos ante su público desde aquella derrota contra el Hércules. El técnico lo viene diciendo desde el principio de temporada, que el objetivo del Algeciras pasa por mantener una regularidad en el coliseo albirrojo, tal y como está sucediendo hasta ahora.

La plantilla, muy arropada en Sevilla por la afición desplazada, volvió a casa con una espinita clavada, un sabor amargo que el vestuario quiere convertir en una motivación más de cara al próximo viernes ante el Castilla, en un duelo que también va a estar condicionado por un horario que no es el más beneficioso para los abonados.

El Algeciras se ha puesto ya manos a la obra con el próximo envite. Fran Justo ha pospuesto los descansos para el fin de semana (sábado y domingo) y el plantel se ejercitó este lunes y lo hará el martes, el miércoles y el jueves con la vista fija ya en el viernes. Por muy tópico que suene, toca levantarse después de caerse.