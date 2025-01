Todo lo bueno se acaba (1-0)

Algeciras/Todo tiene un principio y un final, y hasta aquí llegó la racha sin perder del Algeciras. Bajo una manta de lluvia y viento que empapó a los dos equipos, el Algeciras sucumbió ante el Sevilla Atlético. Fue por la mínima y en la recta final, tras un chispazo de talento del filial que culminó Alexandro con un golazo que a punto estuvo de desbaratar Lucho. Así se rompió un partido que olía a cero a cero, como el de la semana anterior contra el Intercity que la balanza decantó para el otro lado. El frasco de la fortuna se vació por completo en el estadio Jesús Navas, donde el conjunto de Fran Justo puso fin a otra racha, la de partidos consecutivos marcando al menos un gol. Es la segunda vez esta temporada que los de rojo y blanco acaban sin ver portería contraria, algo que no ocurría desde la visita a Mérida en la tercera jornada.

El Algeciras dejó pasar una magnífica oportunidad para asaltar los puestos de playoff de ascenso. Que sí, que este equipo no está concebido para eso, que es una plantilla humilde, que hay trasatlánticos por delante y por detrás, que no hay pasta para fichar y todas las historias que ustedes quieran. La realidad, sin embargo, es que los del Nuevo Mirador llegaron al último partido de la 21ª jornada del grupo II de la Primera Federación a una victoria de la tercera plaza que agarró el Hércules con 31 puntos. Tercer puesto, palabras mayores. Toca resignarse y abrazar fuerte los 28 puntos que sostienen al equipo en la novena plaza, cuatro puntos por encima del peligro.

No se puede ganar siempre y tampoco puntuar eternamente. Es fútbol. Además, para ser honestos, el Algeciras estuvo un pasito por detrás del Sevilla Atlético, sobre todo en el segundo tiempo. En la primera parte se vio un duelo equilibrado, con alternancias y opciones para los dos. Se vio cómodo a un Algeciras que parecía madurar el partido para rematarlo en el horno en el último tramo. No obstante, esta vez no salió el plan. El filial tuvo más determinación, más llegada y el acierto de montar una jugada perfecta para adelantarse cuando parecía que los de Fran Justo se lanzaban a por el premio gordo.

Las mejores fotos del Sevilla Atlético - Algeciras CF / Antonio Pizarro

Una novedad en el once

El Algeciras saltó al césped del Jesús Navas con un retoque con respecto a la semana anterior. Fran Justo metió a Eric Montes en la zona ancha por Neco Celorio. Eso quiere decir que Escudero y Tomás repetían una semana más desde el banquillo, donde también aguardaba su oportunidad Álvaro Leiva. Escudero debe ser de los más perjudicados por los continuos brotes de gripe... Y en cuanto a Leiva, eran muchos los seguidores que esperaban un guiño con el extremo, más que nada porque algunos de los habituales comienzan a emitir síntomas de fatiga.

El partido arrancó con lluvia y viento en la ciudad deportiva sevillista y con unos primeros compases en los que salió mejor el filial, queriendo tener el balón contra un Algeciras que se aproximó por primera vez al balcón contrario en el minuto 8 con una falta colgada por Marino. Cumplidos los 10 primeros minutos, empezó a asentarse el equipo de Fran Justo a través de la posesión.

El encuentro entró en un intercambio de alternancias. En el minuto 18, Lautaro anduvo providencial al corte para desbaratar una contra de Sow tras un rebote peligroso. El filial jugaba con el delantero Leandro Antonetti, que el pasado sábado debutó con el primer equipo en el empate contra el Espanyol en el Pizjuán.

Los mejores momentos del Algeciras se plasmaron en sendas oportunidades, una de Javi Gómez a la media hora y otra con un disparo fuera de Iván Turrillo en el 38. Sin embargo, la ocasión más clara de la primera parte la desperdició el Sevilla Atlético en el minuto 40, tras una falta lateral en la que salió mal Lucho y falló después Hormigo sin portero. El partido se tornó algo loco, pero Domínguez Cervantes ni añadió ni un minuto para el descanso.

A la vuelta de vestuarios, el Sevilla Atlético subió una marcha y apretó. Aleix Coch se lanzó al suelo para evitar un ataque peligroso, el filial llegó por medio de Pascual y poco después fue Rivera el que chutó fuerte y desde lejos para poner a prueba a Lucho. Era mucho más incisivo el joven equipo de Galván ante un Algeciras que capeaba sendos temporales como podía.

Se intuían los cambios, que empezaron a llegar cumplida la hora de encuentro. Neco entró por un desafortunado aunque insistente Javi Gómez. Poco después Paris Adot se tuvo que ir con una brecha en la cabeza tras un golpe fortuito de Ibra Sow. Al filo del 70', entraron Escudero y Leiva, las dos grandes amenazas desde el banquillo por parte algecirista. Leiva intentó hacerse sentir y protagonizó un centro peligroso que no encontró rematador y un par de internadas.

Las mejores fotos del Sevilla Atlético - Algeciras CF / Antonio Pizarro

El 1-0, con piernas frescas

Cuando más fresco se palpaba que podía estar el Algeciras, se produjo el contragolpe letal del Sevilla Atlético que culminó Alexandro con un chutazo que Lucho tocó pero no pudo sacar de la portería. Minuto 81 y a remar.

La pena es que el Algeciras no encontró la forma de reponerse ni de alterar a un filial muy cuco, veterano a la hora de manejar el reloj y con el talento suficiente para hacer pupa a campo abierto. De hecho, Mateo Mejía y el revulsivo Alexandro pudieron sentenciar para los sevillistas antes del silbatazo final en el minuto 96.

Tres meses después, toca volver a digerir el sabor de la derrota. Honor para los varios cientos de aficionados que aguantaron tremenda mojada en la esquina de la Preferencia del Jesús Navas. Una lástima no poder volar más alto, al menos de momento.