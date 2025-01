El mejor fichaje de invierno del Algeciras es... Álvaro Leiva

Algeciras/El día después de la victoria del Algeciras CF ante el Intercity, la frase más repetida entre los aficionados albirrojos tenía un nombre propio: "Leiva tiene que ser el mejor fichaje de invierno". El golazo del algecireño -que seguramente aspirará a mejor gol de la 20ª jornada en la Primera Federación- ha devuelto la fe y la ilusión de muchos seguidores por su jugador predilecto, por su niño bonito, por ese futbolista diferente al que casi no se le vio en la primera vuelta. Leiva, además del tanto, dejó destellos de aquel Leiva que maravilló hace tres años cuando hizo que el Real Madrid lo fichase como a un diamante en bruto.

¿Es solo un gol? ¿O puede ser un punto de inflexión para el futbolista algecireño? El Algeciras y el algecirismo desean que sea lo segundo, que el gol suponga el empujón que Leiva necesitaba para convencerse de que puede ser un jugador diferencial en su equipo y en la categoría, como ya lo hizo con apenas 17 años.

Para el Algeciras, recuperar a Leiva para la causa, sería el equivalente a un fichaje invernal ya que el extremo ha pasado desapercibido durante la primera mitad de la temporada. De hecho, para la mayoría fue una de las grandes decepciones, también para Europa Sur en su balance de notas de este primer periodo de la liga. Pero el fútbol siempre da oportunidades y queda toda una segunda vuelta por delante para dar la vuelta a la tortilla. Tras perderse la visita al Atlético B por un proceso vírico, el algecireño sacó jugó a los pocos minutos que el técnico le brindó el pasado domingo cuando salió en el minuto 82 con el partido atascado sin goles. Su impacto fue inmediato. No pudo empezar mejor 2025.

Fran Justo destacó tras el triunfo "el trabajo que está haciendo Álvaro desde las Navidades". El entrenaador del Algeciras explicó que el algecireño "tuvo la gripe como otros muchos, pero está trabajando muy bien en la sombra, que es donde realmente es complicado trabajar".

"Está haciéndolo con humildad, que no es sencillo para un chico de 19 años, aceptar el rol que le tocó hasta ahora. Está intentando mejorar y esperando su oportunidad. Se lo dije, que venía de hacer una semana maravillosa y no es casualidad", relató Justo, "feliz por él, su familia y su gente más cercana".

Álvaro Leiva celebra su gol. / Erasmo Fenoy

Justo entiende que "hay que mantener la estabilidad y equilibrar la emoción" en referencia a la situación de Leiva, que lógicamente esta semana ha vuelto a los altares de la afición. "El Madrid no ficha a cualquier jugador. Yo no voy a descubrir a Leiva, ya lo descubieron antes otros, yo debo intentar sacar su mejor rendimiento y conseguir que sea diferencial, en ese proceso estamos al mismo tiempo que conseguir un equipo competitivo", manifestó el técnico albirrojo, que resaltó su felicidad "por lo buen chico que es".

¿Qué debe hacer Leiva para ganarse más oportunidades y más minutos? "Tiene que seguir haciendo entrenamientos espectaculares como ha venido haciendo porque queda mucho", sentenció.

El hecho de que muchos algeciristas vean a Leiva como el mejor fichaje posible de invierno tiene que ver también con la situación de un Algeciras que no tiene nada claro reforzarse en lo que queda de enero. La dirección deportiva mantiene todas las opciones abiertas, pero los días pasan y si no aparece nadie apetecible, da la sensación de que el club va a tirar adelante con lo que tiene. Además, no hay que olvidarlo, la institución tiene congelados los derechos federativos hasta que no salde las denuncias por impagos presentadas ante la AFE.

La recta final del mercado va a depender mucho de lo que ocurra con alguna posible salida. Aunque no hay rumores al respecto, lo habitual es poner el foco en los futbolistas que menos minutos hayan tenido hasta el momento. Eso, hace apenas una semana habría incluido a Leiva, algo que ahora se antoja impensable ya que todas las partes parecen dispuestas a sacar el máximo provecho.