El Marbella, ambicioso ante su visita al Nuevo Mirador: "Vamos con la intención de repetir lo de año pasado"

El Marbella FC tiene muy presente la victoria que logró en el Nuevo Mirador la pasada temporada, también por estas fechas, y su entrenador la tiene entre ceja y ceja para motivar a los suyos para la visita de este domingo (12:00). "Vamos con la intención de que nuestra afición vuelva a disfrutar como ya lo hizo el año anterior, con la de repetir las mismas sensaciones y el mismo resultado", expresó Carlos de Lerma, el técnico blanquillo.

El preparador del Marbella, que el pasado curso pasó de técnico ayudante a salvador del equipo en la recta final, quedó agradado con el debut del Algeciras de Javi Vázquez y tiene claro que los rojiblancos irán a más según recuperen efectivos: "Me gustaron muchísimo contra el Nàstic, vi un equipo muy trabajado, con las ideas muy claras. Ellos han ido variando bastante en cuanto a plantilla y habrá que ver si recuperan a algunas de las bajas. Por eso doy tanta importancia al hecho de no tener bajas como ahora nosotros, porque te permite ser competitivo en el día a día. Bendito problema el tener que elegir", argumentó.

De Lerma encara el inicio de la temporada cargado de ánimos y reforzado por la remontada ante el Real Murcia: "Tenemos el objetivo de aumentar ese crecimiento y esa ambición en una temporada muy ilusionante", afirmó.

"Tenemos que estar cómodos con y sin balón, adaptarnos a las diferentes fases del juego, saber sufrir y en lo que más incidimos en la gestión del error, más que en el error. Quiero un equipo solidario, con hambre y alma, capaz de remontar", sentenció.

El rival del Algeciras, en efecto, se estrenó con una remontada en casa ante el Real Murcia (2-1) con goles de Rodri Ríos y Eugeni.

Todos los detalles de la nueva plantilla del Marbella FC para la temporada 2025/26 pueden consultarse aquí.