El Algeciras está muy perdido (1-3)

Algeciras/Decepción y preocupación a partes iguales. El Algeciras fracasó en su cuarto intento de conseguir la primera victoria de la temporada, ese hito que parece haberse enconado ya en la suerte del nuevo entrenador, Fran Justo. Los rojiblancos cayeron rotundamente ante el Marbella FC (1-3) en el Nuevo Mirador, ante una afición que se llevó las manos a la cabeza ante la enorme vulnerabilidad de un equipo que se mostró más perdido que nunca. ¿A qué juega este Algeciras? ¿Dondé está el crecimiento colectivo? ¿ A quién pretende ganar concediendo semejantes facilidades? Las preguntas se agolpan entre una hinchada anímicamente tocada que se ve demasiado pronto en un mar de problemas.

El Algeciras fue a peor. Esfumadas ya las sensaciones de los dos empates del comienzo liguero, en los que hubo argumentos para agarrarse al optimismo, el conjunto de Fran Justo acrecentó las malas vibraciones de Mérida. El segundo revés del nuevo Algeciras se puede catalogar como puñetazo en pleno hígado. Nadie esperaba a un equipo tan deshecho y tan frágil, sin una brújula clara hacia donde quiere ir dentro del terreno de juego. Una cosa es lo que se dice en las ruedas de prensa y otra, lo que se refleja en el verde. Las intenciones, como ya se dijo semanas atrás, no bastan para ganar partidos en la Primera Federación. Hacen falta más virtudes que defectos y una serie de intangibles que no se miden con tablets ni programas de última generación.

La segunda derrota consecutiva de un Algeciras que no sabe ganar escuece y se fraguó en un encuentro de nuevo demasiado anárquico, con ramalazos a lo que ocurrió contra el Sevilla Atlético. El Algeciras se vio contra las cuerdas en apenas 20 minutos con el 0-2, pero fue capaz de volver a meterse en la pelea con un gol y opciones claras para haber igualado antes del descanso. ¿Qué ocurrió? Que el que salió más convencido en el segundo tiempo fue un Marbella tan sólido como eficaz, muy bien dibujado sobre el césped y con las ideas clarísimas de donde podía derrumbar a los de rojo y blanco. Fue un 1-3 sin excusas ni peros y con un arbitraje de guante blanco. Todo hay que decirlo.

Fran Justo volvió a mover el árbol del once aunque mantuvo intacta la defensa. Dio entrada a Marino en el centro del campo con Eric e Iván Turrillo, y apostó por Álvaro Leiva en una de las bandas. Al algecireño está claro que le faltan minutos pero fue de lo más potable en el primer tiempo. El Algeciras buscó de salida el costado izquierdo y Leiva lo intentó con arrancadas, buscando el desborde, asociándose con Tomás siempre que podía.

Sin embargo, por eso mismo pasillo encontró el Marbella el boquete hacia un 0-1 que llegó demasiado fácil. Los costasoleños se plantaron en el área contraria y allí Pablo Muñoz se revolvió para marcar sin demasiada oposición. El tanto cayó como un jarro de agua fría para la afición, pero los locales no tardaron en recomponerse. El Algeciras volvió a tener el balón sin lograr romper el orden de un Marbella bien pertrechado que ya preparaba el siguiente bocado. Minuto 20 y un balón sin aparante dificultad se tornó en una pérdida por el centro inaceptable. Tahiru recogió el regalo para batir a Lucho con puntería. Muy facilito.

El Nuevo Mirador se encrispó y con razón. Minutos después lo intentaron Leiva con un disparo y Escudero al rechace. El desconcierto se palpaba entre los propios jugadores de Justo, con gestos que denotaban falta comunicación.

Las tornas, no obstante, viraron en el minuto 35 con un saque de esquina que forzó Tomás. De sus botas nació el balón que metió en propia puerta José Callejón, un gol que dio alas a los de casa. El Algeciras se impulsó en busca del empate con renovados bríos antes del descanso con llegadas que rondaron y rondaron... sin esa pizca de acierto fundamental.

El exalbirrojo Yac Diori, con el Marbella. / Erasmo Fenoy

Debut de Avilés

Tras el paso por vestuarios, Justo hizo debutar a Javi Avilés. El madrileño entró por Diego Esteban, que sigue sin encontrar su mejor versión, y el primer balón que tocó casi acaba en el empate de Escudero.

La chispa duró poco porque el Marbella enfrió el partido y el ambiente, con buenos minutos con balón hasta ir adueñándose de la situación. Corría el minuto 55 cuando Tahiru hizo temblar un poste de la portería de Lucho y a toda la grada. El atacante se creó la ocasión con un zapatazo tremendo al palo y volvió a evidenciar con que poco se le habrían las carnes al Algeciras.

Atacaba el cuadro de Justo desde las esquinas cuando llegó otro fallo fatal. Paris -hasta él no estuvo fino- no supo despejar un balón comprometido en el centro del campo y perdió el pulso con Callejón. El ex del Madrid y el Napolés armó la contra y puso un balón perfecto para que Ryan Edwards sentenciase ante Lucho, que midió mal la salida. Ahí se acabó lo que se daba por mucho que quedasen más de 20 minutos.

Justo intentó una reacción con los cambios que le restaban, pero el Algeciras zozobraba ya como si en vez de pisar el Mirador naufragase por las aguas del Estrecho. Los pitos que asomaron por primera vez con el partido en marcha no lo hicieron al final, en buena medida porque muchísimos aficionados habían ido desfilando antes de tiempo. Razones para irse tuvieron de sobra.

El Algeciras acabará la cuarta jornada en puestos de descenso y con muchísimas más dudas de las que había hace una semana.