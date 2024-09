Fran Justo: "Tenemos que espabilar, estos puntos ya no vuelven"

Algeciras/Fran Justo, el técnico del Algeciras CF, mostró su "preocupación" tras la derrota de su equipo ante el Marbella, el segundo varapalo seguido de la temporada. El gallego apela a la "autocrítica" para corregir los errores que están condenando a los rojiblancos, especialmente en las áreas.

"No puedes en esta categoría regalar", comenzó Justo. "La realidad es que el Algeciras por segundo partido consecutivo en casa regala. Regalamos dos o casi los tres goles. Los equipos ya de por sí te ponen en problemas, pero si te meten goles en situaciones en las que tienes ventaja es muy complicado", reconoció Justo, que pide "unión, autocrítica y trabajo para espabilar porque esto no puede suceder, estamos en la jornada cuatro y estos puntos ya no vuelven".

El algecirista asume que ir a contracorriente no puede ser lo habitual: "Les ponemos de dos delante y es imposible ir cada partido con el remolque. Tener que meter dos o tres goles para puntuar supone que tienes que hacer un gasto y meter un ritmo muy grande para intentar someter, como hicimos. Luego ya está el fútbol. Si merecimos o no empatar antes el descanso, tuvimos una muy clara y al final son detalles. En las áreas como no seas mejor que el rival estás liquidado", resumió.

Sobre este último aspecto, Justo acepta que "el Algeciras no ha sido mejor que el rival en las áreas en estas cuatro semanas". "Nos toca hacer mucha autocrítica, ver lo que no hacemos bien y que hay unos cimientos de los que tienes que partir en esta liga. Los equipos tienen que hacer mucho más para hacerte un gol, nos los hacen demasido fáciles, ya no me atrevo a decir que sean errores fáciles de corregir cuando se repiten tantas veces", reflexionó.

"No fuimos contundentes", prosiguió el técnico. "Tienes que competir desde no cometer errores, que el rival tenga que arriesgar y exponerse", opinó. "El equipo genera, va, da la sensación, pero no me vale eso", advirtió.

Justo cree que con el 1-2 el empate estaba asequible: "Estábamos en la incercia de generar, con los cambios ya hechos, y para completar el pack, en un córner a favor y con ventaja en los rechaces, no nos ajustamos... (sobre el 1-3), pero está también y la determinación de ellos de poner un centro espectacular y hacer gol".

"Hay que poner el foco en las áreas y en competir, tenemos mucho que trabajar", recalcó Justo. "Hay que pretar porque el equipo tiene capacidad para hacerlo, necesitamos el cambio cuanto antes para evolucionar y crecer. Estamos fallando en los cimientos, asumo mi responsabilidad", acabó.