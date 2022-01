La maldición del lateral derecho en el Algeciras

La posición de lateral derecho parece que está maldita esta temporada en el Algeciras CF. Los albirrojos están pendientes de las pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión de Víctor López, que se lastimó el pasado domingo en Palma de Mallorca cuando apenas iban dos minutos del partido ante el Baleares. El carrilero, que se había adueñado de la posición, sufre una rotura muscular aunque aún se desconoce el tiempo de recuperación.

Lo que está claro es que el Algeciras pierde a Víctor López, como poco, algunas semanas y ocurre en un momento clave con un partido este miércoles en el Nuevo Mirador ante el Cornellà (19:00) y el próximo sábado, en el campo del Andorra (18:00, tras el cambio de hora). La segunda vuelta de la competición comienza a toda mecha.

El polivalente futbolista de banda riojano acabó con molestias tras la victoria ante el Villarreal B, pero se había recuperado durante el fin de semana de parón de la competición. De hecho, participó en el ensayo ante el conjunto checo previo a la visita al Baleares. Sin embargo, Víctor se rompió a las primeras de cambio en el estadio Balear, donde no se sabe muy bien por qué ni Alcázar ni Zabarte entraron finalmente en el banquillo. Una buena pregunta para Iván Ania en la rueda que ofrecerá este martes para la previa ante el Cornellà.

Víctor López, que empezó la temporada como interior derecho, había encajado en el lateral de una defensa que no encontraba su punto de solidez desde la lesión de Gonzalo Almenara. Álvaro Alcázar tuvo varias oportunidades pero no terminó de rendir al nivel exigido y Gorka Zabarte ha estado casi inédito toda la primera vuelta. Ante esta situación, Ania probó a Víctor y el de Logroño convenció, cumpliendo en defensa y aportando cuando podía en ataque. El ex del Alavés, no hay que olvidarlo, protagonizó la victoria ante el Nàstic en casa, una de las más sufridas del curso.

Ahora que se cae por lesión Víctor López y que la vuelta de Almenara se está alargando más de lo previsto (otro calvario que lleva el algecireño este curso), Iván Ania tiene que resolver un nuevo rompecabezas. Lo lógico es que entre Alcázar y Zabarte esté la alternativa si ambos están en condiciones de competir este miércoles. Hay demasiada rumorología entre el algecirismo sobre la situación de estos futboistas que el club haría bien en aclarar.

El entrenador también puede volver a apostar por Peris, a banda cambiada, o echar mano de la cantera dando la oportunidad a Natera. No hay más.

El Algeciras, además, tiene hasta el 31 de este mes para buscar otras soluciones en el mercado de invierno. La afición sigue aguardando con expectación si el club consigue el ansiado delantero y logra apuntalar alguna posición más. Con toda una segunda vuelta por delante, ahora es el momento de que los equipos calibren cuáles son fuerzas y qué van a necesitar para competir hasta mayo... o junio en el mejor de los casos.