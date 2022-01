Un Algeciras de dos caras pierde en Palma ante el Baleares (2-1)

El Algeciras CF ha caído derrotado (2-1) ante el Atlético Baleares en Palma de Mallorca en la última jornada de la primera vuelta del grupo II de la Primera RFEF. El equipo de Iván Ania ha mostrado dos caras y ha pagado muy caro sus errores en un partido que se puso cuesta arriba nada más comenzar. Los albirrojos han dejado pasar la oportunidad para asaltar los puestos de ascenso y cruzan el ecuador de la temporada con 27 puntos.

El Algeciras ha vuelto a mostrar ese semblante timorato que viene enseñando en los últimos desplazamientos desde Alcoy. Ya son cuatro derrotas consecutivas como visitante. No es casual ni mala fortuna. Los buenos minutos del conjunto de Ania no han sido suficientes para rescatar un punto que habría sabido a gloria ante un aspirante al ascenso. Vinicius Tanque (4') y Dioni (55') se lo pusieron muy bien a un Baleares que con muy poquito sacó petróleo. El gol de Álvaro Romero (77'), fruto de la mejoría con los cambios, dio vida a un Algeciras al que no le bastó para puntuar en el estadio Balear.

El partido no pudo comenzar con más mala pata para el Algeciras. Al minuto de juego, Víctor López se rompió y tuvo que pedir el cambio. Ania, sin Alcázar y Zabarte en el banquillo aunque no habían sido anunciados como bajas, metió a Peris en el lateral derecho como en la Copa ante el Unionistas. Y en el minuto 4, por ese costado, se inició la jugada del Baleares que acabó con un centro al área que remató de tacón Vinicius Tanque para hacer el 1-0. Primera llegada y primer mazazo.

El Algeciras estuvo partido en dos casi toda la primera media hora. El Baleares, sin grandes alardes, pudo marcar el segundo a los 20 minutos en una contra, de nuevo por la banda derecha de la defensa albirroja, en la que Vinicius Tanque la mandó fuera con todo a favor. Le botó mal al brasileño.

Los de Ania, que se empeñaban en perder balones en campo propio a la hora de buscar una salida, empezaron a entonarse pasada la media hora. Los albirrojos dieron más velocidad al balón, circularon y comenzaron a amenazar a balón parado. Tomás sorprendió en una falta que casi engancha Romero, una acción de la que nació el córner que remató Iván y sacó Ginart. Tomás lo intentó en el 37' con una internada por la izquierda y un disparo con el interior. La ocasión más clara llegó al filo del descanso con un disparo lejano de Álvaro Romero que abortó el meta local.

Tras el descanso, los de Ania volvieron a la carga con un intento de Tomás, pero otra vez salió a relucir la peor cara del Algeciras a domicilio. Otro fallo innecesario con el balón, contragolpe del Baleares y pasividad máxima de todo el equipo a la hora de frenar una acción en la que Armando se recreó antes de ceder a Dioni para que fusilase el 2-0 en el minuto 55.

El segundo tanto mató a un Algeciras que zozobró hasta que por fin llegaron los cambios del banquillo en el 66'. Borja, sobre todo, Duarte y Juan Serrano dieron otro aire, otra marcha y devolvieron la fe a un equipo que parecía haber bajado los brazos. Roni tuvo una clara oportunidad en el 74' que sacó Ginart, pero el gol de la esperanza llegó en el 77' tras una cabalgada enorme de Borja con pase al interior, Serrano se la dejó a Romero y el pichichi no perdonó.

Quedaba tiempo y había partido. El Algeciras arrinconó al Baleares y lo intentó, pero la realidad es que no hubo una ocasión clara que hubiese acercado el empate. Ganar fuera en la segunda vuelta va a estar caro y teniendo que marcar más de un gol, muchísimo más.