Iván Ania: "Era un día importante para haber dado un golpe en la mesa"

El entrenador del Algeciras CF, Iván Ania, lamentó la derrota frente al Atlético Baleares (2-1) en un partido en el que el asturiano pretendía sacar tajada de la debilidad local por el alto número de bajas. "Era un día importante para dar un golpe en la mesa", concedió.

"Sabíamos que veníamos a un campo difícil. Pero también sabíamos que el Baleares venía debilitado, con bastantes bajas. Era un día importante para dar un golpe en la mesa y hacer un buen partido. Creo que hicimos un buen partido, pero no nos llevamos un buen resultado. Y era un partido ideal para eso, para conseguir los tres puntos fuera de casa, para volver a puntuar fuera de casa y revertir un poco la situación como visitante".

Ania también se dolió del gol encajado en el minuto 4, en los primeros compases del juego, tal y como sucedió en la anterior salida de los albirrojos en Albacete. "No es la primera vez que nos pasa y estábamos advertidos de ello. Cuando te sucede una vez, es un error. Cuando ya te sucede más de una vez es que no estamos tomando buenas decisiones", comentó. Posteriormente, Ania matizó que en cuanto a "decisiones" se refería únicamente a lances del juego y no sobre el equipo en sí.

Frente al acierto del Baleares, Ania apuntó que su conjunto generó situaciones de peligro, si bien no fueron definitivas. "No nos queda otra que seguir", subrayó, momentos después de reconocer que el gol temprano les condicionó: "El partido se nos complicó ya desde el principio. Intentamos dominar, generar ocasiones. Creo que tuvimos más ocasiones que ellos. Sin embargo, en el último tercio de campo ellos fueron más definitivos que nosotros. Y las ocasiones que tuvieron, las metieron", resumió el técnico algecirista.

"Está claro que el partido cambia. Y más si te sucede -encajar un gol- como visitante. Al equipo que hace el gol le da confianza, le da moral y le permite manejar el partido de de otra manera", agregó.

El técnico del Algeciras, tras el mal trago en las islas, destacó que ya piensa en el nuevo encuentro del miércoles frente al Cornellà. "Tenemos que ganar el miércoles al al Cornellà y no pensar más allá de eso. Nos vamos con una derrota dolorosa, pero tenemos otro partido el miércoles y no nos queda otra que levantar el animo e intentar sacar los tres puntos en casa contra el Cornellà".