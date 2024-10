Iker Venteo pasa el examen: la portería del Algeciras sigue en buenas manos

Algeciras/La portería del Algeciras CF sigue en buenas manos. Iker Venteo así lo demostró el pasado sábado en la victoria crucial ante el Ceuta en el Derbi del Estrecho. El joven guardameta se graduó con un partido grande para mandar un mensaje alto y claro de tranquilidad ante la ausencia de Lucho García. El barcelonés dejó atrás los nervios y las dudas, se erigió en protagonista con sus intervenciones y consiguió dejar a cero el marco de los albirrojos para contribuir a un triunfo redondo. Poco más se le puede pedir.

Iker Venteo pasó el examen. Tras un debut tan complicado como precipitado ante el Hércules, el meta barcelonés respondió a la confianza depositada por la dirección deportiva y el cuerpo técnico de Fran Justo. A sus 21 años, el portero se ganó el voto de confianza de un algecirismo que, hasta cierto punto es lógico, se había echado a temblar tras perder a un referente como Lucho García. Lucho no puede estar por culpa de una lesión (aunque parece que es menos grave de lo esperado) y los de rojoblanco cierran filas con su otro portero, con un Iker que ha llenado el tanque de moral para afrontar el desafío que tiene por delante.

"Al principio me costó entrar", confesó Venteo ante los medios tras el triunfo. "Me costó con los pies, acabar de golpear, pero es verdad que después de las paradas y gracias al apoyo del equipo fui pillando el ritmo y acabé como me gustaría", manifestó.

"Siempre me ha costado con los pies aunque he ido mejorando", reconoció el meta, que agradeció la labor del cuerpo técnico, en especial del preparador David Pérez. "Trato de mejorar observando a Lucho, le he metido caña y me he soltado", explicó Iker, quien se sintió "respaldado" en todo momento por sus compañeros. "A partir de la parada (la primera gran ocasión del Ceuta) fui para arriba".

Venteo, felicitado por sus compañeros. / Erasmo Fenoy

El barcelonés de Vilanova del Camí siente también el cairño de las gradas: "Para la afición no tengo palabras, es increíble. Me animaron al igual que en el primer partido y yo tengo que darlo todo por ellos, por el cuerpo técnico y por mi equipo"-

Venteo asume que ganar era imperativo en el Nuevo Mirador: "Era devolverle la gratitud a la afición. No acabábamos de terminar como queríamos y justamente nos pasaba en casa. Esta victoria es un golpe sobre la mesa y buen partido", afirmó.

El joven arquero ha probado las dos caras del fútbol en sus dos titularidades y tiene claro que forma parte de este deporte: "Yo hago mi faena. Igual que esta vez las saqué (las ocasiones), otro día a lo mejor me las meten", reflexionó. "Pero es verdad que al final el equipo se merecía esta victoria, trabajamos mucho y nos quitamos un poco esa presión".

Venteo, forjado en la cantera de un grande como el Espanyol, entiende que este Algeciras no es de titulares ni suplentes: "Toda la plantilla puede llegar a competir en el partido si estamos juntos. Somos muy buen grupo y estamos convencidos de que las cosas llegan con humildad y trabajo", señaló. "Hay que dar el cien por cien cada jornada, pillar la confianza y al final los resultados cogerán ese ritmo", acabó.

Iker Venteo ha sido reconocido también en el mejor once de la jornada del grupo II de la Primera Federación por Besoccer, uno de los portales especializados y referentes dentro del mundo del fútbol y sus avances estadísticos. En ese mismo once ideal aparecen cuatro compañeros más como Paris Adot, Aleix Coch, Eric Montes y Marino Illescas.