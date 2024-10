El Algeciras se queda sin Tomás un mes por una lesión muscular en el bíceps femoral

Algeciras/El Algeciras CF no podrá contar con Tomás Sánchez durante un mes. El lateral izquierdo algecireño confirmó que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral que le tendrá fuera de los terrenos de juego varias semanas. El zurdo ya se perdió la pasada jornada en el Derbi del Estrecho ante el Ceuta, un partido que significó la primera victoria de los albirrojos en el Nuevo Mirador esta temporada.

Las lesiones parece que empiezan a pasar factura a la plantilla de Fran Justo tras un primer mes más o menos tranquilo con la excepción del contratiempo que padeció el delantero Manín, que acaba de volver. Después del golpe que supuso la complicada lesión del portero Lucho García en el recto femoral del muslo derecho, los de La Menacha han perdido a uno de sus capitanes. Tomás se lastimó en la derrota ante el Hércules y a lo largo de la semana posterior se sometió a pruebas hasta confirmar que padece una pequeña rotura muscular en la zona del bíceps femoral, el músculo largo compuesto de dos cabezas que se sitúa en la cara posterior del muslo.

La lesión de Tomás es bastante habitual entre los futbolistas y si se detecta a tiempo no suele pasar a mayores. La rotura de fibras, no obstante, requiere entre tres y cuatro semanas de recuperación sin competición. El algecireño ya se perdió el choque contra el Ceuta y seguramente no vaya a estar para los siguientes compromisos más cercanos de Madrid (el próximo domingo a las 12:00), el Fuenlabrada en casa y la visita al Recreativo de Huelva.

Dani Merchán, el otro lateral izquierdo del plantel, cubrió el lateral con bastante acierto en el Derbi del Estrecho y se postula con un relevo de garantías para el algecireño. Merchán venía jugando por delante de Tomás en una especie de doble lateral. Su ubicación en el puesto natural abre el abanico de posibilidades por delante. Justo apostó por Diego Esteban en la izquierda el otro día, pero hay jugadores como Javi Gómez, Álvaro Leiva o Neco Celorio que pueden disputar esa demarcación.