El Algeciras pierde al portero Lucho García por una rotura del tendón del recto femoral derecho

Algeciras/Malas noticias en el Algeciras CF. El equipo de Fran Justo pierde a su ángel de la guarda. El club del Nuevo Mirador ha comunicado este jueves que el portero Lucho García sufre "una rotura completa del tendón del recto femoral anterior derecho". Los albirrojos se quedan sin uno de sus referentes y, seguramente, con el que estaba siendo el jugador más determinante del plantel tras las siete jornadas disputadas este temporada.

"Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del Algeciras Club de Fútbol, nuestro jugador Lucho García ha sido diagnosticado de una rotura completa del tendón del recto femoral anterior derecho. Su vuelta a los terrenos de juego estará marcada por la evolución de la lesión", ha informado el club.

El Algeciras no ofrece más detalles sobre si el meta pasará o no por el quirófano ni sobre el tiempo de recuperación previsto. Lucho se lastimó el pasado sábado en el empate ante el Betis Deportivo aunque ya venía arrastrando molestias. El hispano-colombiano no pudo ni sacar de puerta en el tramo final.

El bíceps femoral es un músculo que se encuentra en la parte posterior del muslo, que va desde la pelvis hasta la altura de la rodilla. Es una zona frecuente de lesiones fibrilares en los futbolistas, pero en este caso se apunta a una rotura completa del tendón, lo cual remarca mayor gravedad y una rehabilitación de varios meses.

"La rotura del recto anterior del cuádriceps es una lesión habitual, pero que afecta a un músculo al cual es difícil tratar mediante operaciones y cirugía, es por esto por lo que normalmente el tratamiento se suele decantar por algo más conservador y en consecuencia, con mucho más tiempo de recuperación y ejercicios de rehabilitación diario", explica la web de un especialista en traumatología deportiva.