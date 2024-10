Curro, un canterano a pico y pala en el Algeciras

Algeciras/Curro es un canterano ejemplar en el Algeciras CF. Siempre al servicio del primer equipo, empapándose de entrenadores y compañeros, sin rechistar a la espera de una oportunidad. El defensa algecireño sabe que su trabajo es estar listo para cuando llegue su momento y ese momento se produjo inesperadamente el pasado domingo en el Alfredo Di Stéfano de Madrid. El algecireño tuvo que saltar al césped "sin calentar" tras la lesión de Aleix Coch para disputar algo más de media hora de partido contra el Castilla. Curro cumplió y ayudó a los albirrojos a traerse un punto de Valdebebas.

Francisco Manuel Domínguez Hierro (17/07/2003), más conocido como Curro, sumó ante el Castilla más minutos en un solo partido que en las dos temporadas anteriores con el Algeciras. Ante la baja por sanción de Arnau Gaixas y las molestias que sufrió Aleix Coch durante el encuentro, Fran Justo no dudó en dar la oportunidad al joven central de la casa. Podría haber intentado algún retoque o experimento, pero el gallego demostró que confía en el canterano y Curro respondió.

"Estoy muy contento, tenía ganas de verme y coger sensaciones dentro del campo, agradezco la confianza del entrenador", afirma Curro, que no tuvo tiempo ni de asimilar que saltaba al verde. "No tuvo tiempo ni de calentar porque fue algo repentino lo de Aleix", reconoce. "Creo que estuve tranquilo y, a pesar de la dificultad del rival. El míster me dijo que estaba capacitado, que jugase fácil y me sentí cómodo", asegura.

Curro se emparejó con Lautaro -una de las parejas de centrales más jóvenes seguramente de la categoría sin contar a los filiales- y, con la labor colectiva del bloque, el Algeciras consiguió mantener el 1-1, sobre todo cuando el equipo se quedó con uno menos por el golpe en la cabeza de Eric Montes. "Creo que defendimos bien ante un rival de mucha calidad, un filial muy ofensivo que en los últimos minutos nos apretó mucho", recuerda.

El míster me transmitió confianza desde el primer día. Me dijo que era uno más

A sus 21 años, Curro atesora ya una experiencia importante como miembro de la primera plantilla. "Yo me siento como uno más", subraya. El zaguero recaló a los 16 años en el Nuevo Mirador para formar parte del juvenil B. Curro cumplió su ciclo de juvenil y dio el salto al filial, momento en el que comenzó a alternar los entrenamientos con los grandes. Hace dos temporadas fue habitual en el día a día del plantel de Iván Ania. El canterano acumuló hasta 28 convocatoria ligueras, pero el técnico asturiano no dio un solo minuto al algecireño, un detalle del que se percató la afición, que echó en falta una mínima recompensa con el canterano ejemplar. Más aún en un Algeciras que estuvo cojo de centrales casi toda la temporada. En el verano de 2023, el club renovó a Curro por dos temporadas. El algecireño formó parte del plantel de Lolo Escobar, pero tuvo poca presencia en un equipo que destacó por la regularidad de su pareja de centrales con Yac Diori y Juan Rodríguez. Curro salió de manera testimonial en dos partidos.

Este verano, Curro puso el contador a cero otra vez con la llegada del cuerpo técnico de Fran Justo: "El míster me transmitió confianza desde el primer día. Me dijo que era uno más", explica Curro, que asume su rol de cuarto central en una demarcación que exige ese plus de veteranía. "El aprendizaje que estoy teniendo es muy grande, me empapo de todos, de entrenadores, compañeros... creo que he mejorado en todo y he tenido un crecimiento, sabiendo que la Primera Federación es una categoría muy difícil y con un nivel muy alto", reflexiona.

El defensor tiene claro su objetivo a medio plazo: "Tengo la ilusión de ser profesional con el Algeciras. Sé que hay que tener paciencia, trabajar de manera constante y aprovechar las oportunidades. Creo que por este camino, todo llega".

Curro tiene el fútbol como prioridad pero no ha descuidado sus estudios: "En 2021 empecé la carrera de Administración de Empresas y cuando di el salto al primer equipo tuve que adaptar un poco los horarios y demás, pero lo compagino bien. Hay que estar preparados para el día de mañana porque nunca se sabe".