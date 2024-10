El Hércules, apercibido de cierre del Rico Pérez por los incidentes de público ante el Atlético B

Algeciras/El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado al Hércules CF, rival de grupo del Algeciras CF, con una multa económica de 3.000 euros y con el apercibimiento de cierre del estadio Rico Pérez por los incidentes de público que salpicaron el partido de la pasada jornada contra el Atlético de Madrid B, correspondiente a la 10ª jornada del grupo II de la Primera Federación.

El Juez Único ha catalogado los hechos como "alteración del orden de carácter grave", con unos incidentes en los que el acta recogió el lanzamiento de objetos (dos mecheros y una bola de papel) y la invasión del césped por parte de algunos aficionados situados en la grada de animación del Hércules, según explica Alicante Plaza. Los mismos fueron recogidos en el acta del envite por el árbitro aguileño José David Martínez Montalbán, quien llegó a detener la disputa del mismo y a ordenar la puesta en marcha del protocolo correspondiente.

"El Juez Único de Competiciones No Profesionales le aplica al club del Rico Pérez el artículo 107 del Código Disciplinario, concretamente el párrafo primero de su apartado segundo en el que se castiga "con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y apercibimiento de clausura en caso de reincidencia" hechos como los protagonizados por algunos aficionados blanquizules el sábado y que con base al artículo 15 del citado cuerpo normativo tienen la consideración de alteración del orden grave", añade el medio alicantino.

"Como la resolución no especifica si es en su rango medio o no el importe de la multa, estamos hablando de que Competición le impone al Hércules el máximo contemplado en el citado 107.2 que son 3.000 euros. Al tiempo, le apercibe de cierre de todo el Rico Pérez y no solo de la grada en cuestión (si le hubiese aplicado el 107.1 la multa habría sido de cuantía análoga -aunque en ese prcepto se contemplan hasta los 6.000 euros de sanción-, pero sí se había clausurado por un encuentro la Grada de Animación e incluso todo el Fondo Norte) en caso de reincidencia (de que se vuelva a producir hechos calificados como alteración del orden de carácter grave)", detalla Alicante Plaza.