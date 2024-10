El caso Eric Montes y la necesidad de un protocolo de conmoción cerebral en el fútbol no profesional

Algeciras/La Primera Federación sigue varios peldaños por detrás del fútbol profesional. El Algeciras CF lo vivió en sus carnes el pasado domingo en el Alfredo Di Stéfano durante el partido ante el Real Madrid Castilla. El futbolista Eric Montes sufrió un terrible golpe en la cabeza con una gran brecha que le impidió volver al terreno de juego. De hecho, Montes tuvo que ser evacuado para ser atendido. El Algeciras había agotado ya los cambios y tuvo que jugar todo el tiempo añadido, unos siete minutos, con un jugador menos porque la competición carece del cambio extra que sí contempla el protocolo para conmociones cerebrales de LaLiga.

Al Algeciras le pudo costar el punto que tanto se trabajó durante 90 minutos, aunque en aquellos instantes lo que más preocupaba era la salud del futbolista. Eric Montes sufrió un golpetazo fortuito con el madridista Jeremy de León. Una brecha cubrió de sangre el rostro y las manos del centrocampista, atendido en la banda inmediatamente. Eric intentó volver con un vendaje en la cabeza para ayudar a su equipo pero, ante los síntomas de mareo, fue evacuado del campo y atendido por los servicios médicos del Castilla de manera ejemplar. Todo quedó en un susto y el algecirista se encuentra bien, con puntos en la cabeza y de vuelta en casa.

"Gran trabajo de todo el equipo en Madrid. Orgullo de equipo. Por otra parte, también quiero agradecer a todo el Real Madrid y su servicio médico por el trato que me han dado en todo momento. Todo quedó en un susto", escribió Montes Arce para tranquilizar a sus seguidores.

El caso de Eric Montes abre un debate necesario en la Primera Federación. ¿Por qué la categoría estrella de la Real Federación Española de Fútbol no tiene un protocolo adecuado ante una conmoción cerebral? ¿Por qué no se aplica la misma medida que esta temporada ha entrado en vigor en LaLiga? ¿No se perjudica así al equipo que sufre un caso de conmoción dejándolo con uno menos si no tiene más cambios? Estas y otras muchas preguntas saltaron a la palestra tras lo sucedido el domingo en Valdebebas. Esta vez le tocó al Algeciras, pero la próxima podría sucederle a cualquiera de los cuarenta clubes que compiten en una división que aspira a ser profesional.

El cuerpo técnico del Algeciras consultó in situ al cuarteto arbitral si existía la posibilidad del sexto cambio por la excepción del golpe en la cabeza de Eric Montes, pero el equipo arbitral explicó que la norma solo se aplica en Primera y Segunda División, ya que, entre otras cosas, requiere de la presencia del médico visitante en el campo, algo que en Primera RFEF no es obligatorio.

Eric Montes, con la cara y las manos ensangrentadas tras el golpe. / Alejandro Matías Acosta

En España el sexto cambio ante una situación de conmoción cerebral ha llegado esta temporada 2024-25 a las dos competiciones de LaLiga. Las Bases de Competición confirmaron en verano la implantación de una sustitución adicional por conmoción cerebral. La introducción de esta medida se produjo unos meses después de que la IFAB aprobase su entrada a partir del 1 de julio de 2024.

La novedad modificó el reglamento con algunos matices. Lo primero es que aunque más de un jugador de un mismo equipo pudiera sufrir un infortunio de este tipo, su entrenador solo podrá llevar a cabo una única sustitución adicional por conmoción cerebral. Esta, tal y como se detalla, "se podrá realizar en el momento en el que se produzca el hecho, se sospeche de su existencia, tras el reconocimiento médico dentro o fuera del terreno de juego, o en cualquier otro momento, incluso si el jugador ha sido sometido a un reconocimiento médico y se haya reincorporado al partido". Es el colegiado el encargado de dar el visto bueno a esta situación.

La sustitución adicional, además, abre la puerta a que el rival también se pueda beneficiar de un cambio extra. "Cuando un equipo haga uso de la sustitución por conmoción cerebral, el equipo contrario dispondrá automáticamente de la posibilidad de efectuar una sustitución más y una oportunidad de sustitución adicional, que se podrá realizar de manera simultánea o con posterioridad a la sustitución por conmoción cerebral que haya efectuado el equipo adversario. Esta oportunidad de sustitución solo podrá emplearse para realizar una sustitución adicional, no una sustitución normal".

LaLiga ha estrenado ya este nuevo protocolo arbitral que en Europa empezó a abrirse paso unos años antes y que se puso en práctica en la última Eurocopa, la que levantó la Roja de Luis de la Fuente.

La FIFA ensayó el cambio extra en caso de conmoción cerebral en el Mundial de Clubes de 2021. Todo vino impulsado tras varios sustos importantes como los casos del portero portugués Rui Patricio o el mexicano Raúl Jiménez, dos situaciones que helaron la sangre de los seguidores en sendos encuentros.

Protocolo IFAB

La IFAB aprobó el protocolo de conmoción cerebral para el fútbol en la 138ª asamblea general anualcelebrada en Escocia el 2 de marzo de 2024. Su contenido es el siguiente:

"Se produce una sustitución adicional permanente por conmoción cerebral cuando se sustituye a un jugador cuando se produzca una conmoción cerebral o se sospeche que se ha producido y este no participa más en el partido. Dicha sustitución no cuenta en el cómputo de las sustituciones «normales» permitidas (o en las oportunidades de sustitución, si procede)".

Se hace referencia a las sustituciones adicionales permanentes por conmoción cerebral en:

Regla 3. Los jugadores

3.2 Número de sustituciones - Sustituciones adicionales permanentes por conmoción cerebral

Las competiciones pueden permitir sustituciones adicionales permanentes por conmoción cerebral de acuerdo con el protocolo contenido en «Observaciones y adaptaciones».

Nota: aunque durante los ensayos se emplearon dos protocolos distintos, únicamente el que aprobó la asamblea general anual del IFAB se usará en su totalidad.

Principios

En un mismo partido, se permite que los equipos contendientes efectúen una única sustitución por conmoción cerebral.

Se podrá efectuar una sustitución por conmoción cerebral independientemente del número de sustituciones realizadas hasta el momento en el que se produzca.

En aquellas competiciones en las que la cantidad de suplentes designados coincida con el número máximo de sustituciones «normales» permitidas, se podrá utilizar en cualquier momento un jugador previamente sustituido si fuera necesario efectuar una sustitución por conmoción cerebral, independientemente de la cantidad de sustitutos que se hayan utilizado.

Cuando se haga uso de la sustitución por conmoción cerebral, el equipo contrario dispondrá automáticamente de la posibilidad de efectuar una sustitución más.

Procedimiento

El procedimiento de sustitución aplicable será el descrito en la Regla 3. Los jugadores (salvo que se estipule lo contrario a continuación).

Las sustituciones por conmoción cerebral se podrán efectuar:

inmediatamente después de que se produzca una conmoción cerebral o se sospeche de su existencia;

tras el pertinente reconocimiento dentro o fuera el terreno de juego;

en cualquier otro momento en el que se produzca o se sospeche que existe una conmoción cerebral, incluso en el caso de que el jugador se haya sometido a un reconocimiento médico y se haya reincorporado al partido.

Si el equipo decide llevar a cabo la sustitución por conmoción cerebral, se informará al árbitro principal o al cuarto árbitro. Lo deseable sería hacerlo en una tarjeta de sustituciones o formulario de un color distinto.

El jugador que sufra una conmoción cerebral o se sospeche que la ha sufrido no podrá reincorporarse al partido ni participar en la tanda de penales y, siempre que sea posible, se le acompañará al vestuario o a un centro médico.

El árbitro principal o el cuarto árbitro informará al equipo contrario de que, a partir de ese momento, tiene la opción de usar un sustituto adicional y una oportunidad de sustitución adicional, que se puede efectuar de manera simultánea o con posterioridad a la sustitución por conmoción cerebral que haya realizado el equipo contrario (siempre que no se estipule de manera distinta en las Reglas de Juego).

Oportunidades de sustitución

La sustitución por conmoción cerebral no entra en el cómputo de las oportunidades de sustitución normales.

No obstante, si se efectuara una sustitución normal al mismo tiempo que una sustitución por conmoción cerebral, se descontará una oportunidad de sustitución.

Cuando un equipo haya utilizado todas las oportunidades de sustitución normales, no podrá usar una sustitución por conmoción cerebral para efectuar una sustitución normal.

Cuando se haga uso de una sustitución por conmoción cerebral, el equipo contrario dispondrá automáticamente de un sustituto adicional y recibirá una oportunidad de sustitución adicional. Esta oportunidad adicional solamente se podrá utilizar para una sustitución adicional, no para sustituciones normales.

Equipo arbitral

El árbitro principal y el resto de árbitros, especialmente el cuarto: