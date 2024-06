El Córdoba, un ascenso a Segunda División con sello exalgecirista

Algeciras/El ascenso del Córdoba CF a Segunda División, con Iván Ania en su timón, Albarrán en el lateral derecho y el algecireño Álvaro Leiva aportando unos pocos minutos en cada partido, todos con pasado algecirista, ha llevado estos días al debate de la afición albirroja lo que pudo ser y no fue cuando todos coincidieron en el Nuevo Mirador. El éxito que han logrado en tierras cordobesas no ha pasado por un cambio de modelo en su juego, sino por la suma de una estructura de club, el respaldo mayoritario de la afición y la composición de una plantilla muy competitiva.

Todo tiene una razón, y los triunfos se explican mejor que los fracasos, aunque estos últimos enseñan más. El Córdoba buscaba en junio de 2023 "un técnico moderno, con mucho trabajo de día a día, con una metodología clara. Queremos ser un equipo que compita cada partido, cada duelo, que tengamos ritmo y seamos capaces de presionar arriba, proponiendo y siendo dominador" para conseguir el objetivo del ascenso a Segunda División.

Iván Ania cumplió ese perfil a la perfección, aunque la operación se retrasó más de lo esperado porque el club cordobés barajó más opciones para coger las riendas del equipo blanquiverde. A pesar de su discreta última temporada en el Algeciras, Iván Ania aceptó el reto de la entidad cordobesista. Firmó por una temporada con la opción de una renovación automática si lograba el objetivo final. Una estrategia que no era nueva para el preparador asturiano. De hecho, fue la misma que hizo en el Racing de Santander.

Tras sus pasos por el Covadonga, Oviedo Vetusta, Caudal Deportivo y el Villanovense, al que estuvo cerca de clasificar para el play off de ascenso a Segunda División, el técnico asturiano recibió la propuesta de la entidad santanderina, con el objetivo de devolverlo a la categoría de plata. Y lo logró. Completó un exitoso curso con el club cántabro, del que salió víctima de unos resultados que no terminaban de cuajar en Segunda División. Luego, puso rumbo a un Algeciras que dejó a las puertas del play off en la primera campaña y en una segunda que logró in extremis la salvación. Con el crédito agotado, llegó el Córdoba CF.

Ania se había ido a su tierra de vacaciones, teniendo contrato todavía en Algeciras, tras una rueda de prensa en la que expresó con claridad las dudas sobre continuidad que veía en el club, en la afición y en él mismo, pero sin renunciar a su estilo de juego. "Hay una parte de la grada que no le gusta mi manera de entender el fútbol, eso está claro. A otros sí les gusta el juego. Somos un equipo que juega a dominar a los rivales e intentar dominar los partidos, pero eso no tiene premio. Tengo una idea de juego y creo que la clave de que nos hayamos salvado es que no he dudado en ningún momento de lo que estábamos haciendo. Otros buscando soluciones y cambian todo pero ningún jugador tuvo la mínima percepción de que dudaba de lo que estábamos haciendo. Podíamos buscar el plan B pero reforzamos el plan A", dijo aquel 27 de mayo del pasado año.

Desde su llegada al Córdoba CF, Iván Ania demostró con creces cuál era el estilo de juego que quería plasmar para esta temporada. Estudioso de los rivales, el de Oviedo buscaba que su equipo tuviese una seña de identidad muy clara. Y esa se ha podido comprobar hasta el último partido disputado por los blanquiverdes. Ser dominadores, tener el control del partido a través de la posesión del balón y, además, intentar ser sólidos en defensa son algunas de las premisas que han llevado al Córdoba CF a conseguir el objetivo del ascenso.

El equilibrio entre defensa y ataque fue básico para cumplir con el reto del ascenso a Segunda División. De menos a más, los de Iván Ania engrasaron la maquinaria hasta que llegaron los resultados.

Carlos Albarrán, con la camiseta del Córdoba CF / E.S.

A esos logros también ha contribuido de forma muy considerable Carlos Albarrán, que estando como Ania en el Algeciras decidió seguir los pasos de su entrenador con idéntico destino, El Arcángel. Albarrán, a juicio del redactor de El Día de Córdoba, Antonio García, "ha sido un bastión fundamental para Iván Ania, que fue su gran valedor el pasado verano. Albarrán encajó en el Córdoba CF como un guante y buena parte de culpa la tuvo esa propuesta que tan bien conocía de su entrenador. Aplicado en labores defensivas y con criterio para irse al ataque, sus cifras de goles hablan por sí solas de la importancia de un jugador que es mucho más que un defensa. Tiene un año más de contrato y debe ser un fijo el próximo curso".

Nada se sabe todavía sobre el futuro del algecireño Álvaro Leiva, que volverá al Real Madrid, club al que pertenece. El delantero apenas ha dispuesto de minutos. Solo fue titular frente al Algeciras CF en el último partido de la temporada. El resto de encuentros salió desde el banquillo para cubrir los quince últimos minutos o menos. Vio la roja directa frente a la Ponferradina, tras una de esas salidas al terreno de juego, y el comité de competición le impuso dos partidos de sanción, por lo que no ha podido estar a disposición de Ania en la eliminatoria final contra el Nástic de Tarragona.