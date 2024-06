Una sanción da por acabada la temporada de Álvaro Leiva en el Córdoba

El algecireño Álvaro Leiva, ex jugador del Algeciras Club de Fútbol y ahora en las filas del Córdoba CF que entrena otro exalbirrojo, Iván Ania, ya no podrá disputar ningún partido más esta temporada, después de que el Juez ünico del Comité de Competición para las categorías no profesionales le haya sancionado con dos partidos de suspensión tras ver la roja directa en el tramo final del partido de vuelta de play off a Segunda División frente a la Ponferradina, disputado en El Arcángel el pasado domingo.

Campos Salinas, el colegiado del encuentro, dejó pocas esperanzas tras reflejar en el acta del partido que la expulsión de Leiva se había producido al "golpear con su brazo a un contrario de forma violenta sin estar el balón en disputa". Por este motivo, la sanción del extremo, en virtud al artículo 130.2, ha sido de "dos partidos por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o con el juego detenido". Además, el castigo incluye una multa económica de 90 euros al club y de 600 al futbolista.

Álvaro Leiva fue uno de los jugadores utilizados por Iván Ania para refrescar las bandas en el encuentro ante la Ponferradina. El algecireño sustituyó a Carracedo a falta de seis minutos para que cumpliese el tiempo reglamentario, cuando el partido iba 1-1. Tras el gol de penalti de Kike Márquez, el ex del Algeciras tuvo un encontronazo con Yuri, lo que motivó que Campos Salinas expulsase a los dos jugadores -el castigo al ariete brasileño de los bercianos es idéntico, y por el mismo motivo-, por lo que ambos equipos acabaron el choque con uno menos. Con esta sanción de dos partidos, Álvaro Leiva dice adiós a su participación con la entidad blanquiverde. En la órbita del club desde el pasado verano, no fue hasta el mercado invernal cuando recaló cedido por el Real Madrid Castilla en el Córdoba CF. Tras romper su etapa en el Osasuna Promesas, el ex del Algeciras llegaba a El Arcángel para reencontrarse con Iván Ania, el técnico con el que brilló en la entidad algecirista.