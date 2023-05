Iván Ania: "Tengo la sensación de que no quieren que continúe"

El entrenador del Algeciras CF, Iván Ania, mostró su alegría por la salvación del equipo tras perder ante el Real Madrid Castilla, aunque dejó entrever su posible marcha. "Estoy pensando en irme a mi casa, descansar y ver a mis hijos que no los veo en todo el año. Tengo contrato pero tengo la sensación de que no quieren que continúe. Nadie me lo comunicó pero es mi sensación. Mucha parte del público no quiere que continúe, gente del club tampoco y es tan fácil como hablar, decírmelo y ya está. No estoy pensando en el año que viene para nada", concretó.

El ovetense aclaró que Félix Sancho siempre se portó "genial" con él, mostrándole su apoyo en los momentos buenos y malos. Preguntado sobre si es Ramón Robert quien podía no querer su continuidad, se limitó a afirmar que "hay más gente (en el club) que Félix Sancho". "No necesito que nadie me arrope, soy mayorcito para saber afrontar estas situaciones. En invierno necesitábamos más dinero para traer más gente, pero yo no soy quien hace los números".

"Hay una parte de la grada que no le gusta mi manera de entender el fútbol, eso está claro. A otros sí les gusta el juego. Somos un equipo que juega a dominar a los rivales e intentar dominar los partidos, pero eso no tiene premio. Tengo una idea de juego y creo que la clave de que nos hayamos salvado es que no he dudado en ningún momento de lo que estábamos haciendo. Otros buscando soluciones y cambian todo pero ningún jugador tuvo la mínima percepción de que dudaba de lo que estábamos haciendo. Podíamos buscar el plan B pero reforzamos el plan A".

En concreto sobre el partido, Ania mostró su satisfacción con el juego. "Si analizas el partido fuimos superiores, nos metimos en muchos momentos en su área. Al minuto treinta llevamos tres ocasiones claras y en la segunda parte también tuvimos una. Ellos tuvieron un par de contras en la segunda parte. En cuanto a juego y situaciones de área, nosotros fuimos superiores". "Dentro de tres o cuatro semanas nadie se va a acordar si ganamos, empatamos o perdimos. Se van a acordar de que vamos a poder competir un año más en primera federación, que es una categoría igualadísima. Solo con ver la clasificación nos damos cuenta de la igualdad", añadió.