El Algeciras CF comenzará la pretemporada el 15 de julio

El Algeciras CF de Iván Ania comenzará a rodar el jueves 15 de junio. El técnico asturiano indicó en su presentación como nuevo técnico albirrojo que los entrenamientos de pretemporada se iniciarían en la semana del 12 de julio si se confirmaba que la competición en Primera RFEF arrancaba el fin de semana del 28-29 de agosto, como finalmente será.

La entidad de La Menacha tiene poco más de una semana para aumentar su número de efectivos para poder comenzar las sesiones de preparación con un mínimo aceptable de jugadores. Por el momento tiene siete jugadores: el renovado Almenara y los nuevos fichajes Tresaco, Tomás Sánchez, Javi Duarte, Víctor López, Peris y Pepe Mena. La afición espera que se pueda hacer oficial la continuidad del capitán, Iván Turrilo, y están al caer fichajes como el de Zabarte, defensa que las últimas temporadas ha jugado en el filial de Osasuna.

Con este panorama se espera que durante los próximos días se acelere la contratación de más jugadores y que se anuncie cuál será el primer amistoso en el que poder ver en acción al nuevo Algeciras. Por el momento, el único duelo confirmado es el sábado 24 de julio ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirador.

No obstante, Iván Ania ya dejó claro en su presentación que no tenía prisas para cerrar la plantilla antes del inicio de los entrenamientos. "Por experiencia en otros clubes, si cierras la plantilla muy rápido al final te puedes cerrar puertas sobre jugadores que más tarde puede ser factible fichar. Es verdad que es positivo tener a todos los jugadores desde el principio, pero más adelante el mercado te puede abrir posibilidades que al principio no tienes".