Las combinaciones del Algeciras para salvarse en la jornada final de la Primera RFEF

El algecirismo anda una semana más dándole vueltas a la cabeza con las cuentas de la salvación. Para bien o para mal será la última. Las calculadoras funcionan a pleno rendimiento en casi todo el grupo I de la Primera Federación, con la mitad de sus inquilinos echando números por la permanencia. En ese pelotón está metido el Algeciras CF, que afronta una jornada final de infarto con "el privilegio" -como dice su entrenador- de depender de sí mismo para mantenerse en la categoría.

¿Qué necesita el Algeciras para salvarse? Es lo que se pregunta el aficionado albirrojo, en muchos casos desbordados ante el maremágnum de combinaciones y golaverajes. A grandes rasgos, los del Nuevo Mirador tienen tres bazas favorables: la primera -ya mencionada-es que dependen de sí mismos y no de otros marcadores; la segunda es que juegan en casa y con su público detrás; y la tercera es que tienen un buen número de golaverajes a su favor y, dada la igualdad en la tabla, este factor podría resultar determinante.

Si el Algeciras gana al Real Madrid Castilla, no hay que hacer más cuentas ni mirar ningún resultado más. Los de Iván Ania se alzarían hasta los 47 puntos y podrían desatar la gran celebración sobre el césped con el pitido final. Sería el escenario soñado después de una temporada complicada, especialmente en un estadio donde la fiel parroquia rojiblanca ha sufrido más que disfrutado.

Si el Algeciras empata, habría que esperar al resto de los resultados de los rivales directos. Con 45 puntos, lo más probable es que los albirrojos pudiesen estar tranquilos pero existen combinaciones que podrían acabar con el temido descenso de categoría.

A los de Ania les valdría en los siguientes casos: un quíntuple empate a 45 con Cultural, Ceuta, San Fernando y Rayo Majadahonda ya que la clasificación de ese desempate dejaría al Algeciras primero con 15 puntos, al Ceuta segundo con 13, a la Cultural tercera con 11, al San Fernando cuarto con 9 y al Rayo Majadahonda quinto con 8.

Un cuádruple empate a 45 con Ceuta, San Fernando y Rayo Majadahonda también dejaría al Algeciras primero con 12 puntos por delante de Ceuta (10), San Fernando (8) y Majadahonda (4).

En los posibles triples empates a 45, el Algeciras saldría primero en el caso de acabar igualado con San Fernando y Rayo Majadahonda; en el caso de igualar con Cultural y Rayo Majadahonda; y en el caso de igualar con Cultural y Ceuta. Este último supuesto beneficia al Algeciras aunque presentaría unos números reñidísimos ya que los tres igualan a 6 puntos. Decidiría la diferencia de goles particular.

No obstante, hay tres triples empates a 45 que no favorecen del todo al Algeciras y podrían conducir al descenso si se dan otros resultados: el triple empate a 45 con Cultural y San Fernando, dejaría primero a la Cultu (7) y segundo al Algeciras (6). No sería suficiente si Ceuta, Rayo, Badajoz, Fuenlabrada y Sanse logran la victoria. El triple empate a 45 con Ceuta y San Fernando dejaría primero al San Fernando (7) y segundo al Algeciras (6). De nuevo estarían los de Ania en manos de otros resultados. Y en el triple empate a 45 con Ceuta y Rayo, Algeciras y Ceuta igualan a 9 puntos pero la diferencia de goles dejaría primeros a los caballas y segundos a los albirrojos, en la misma tesitura que las dos anteriores.

La carambola de las carambolas, un empate entre ocho a 44 puntos

En caso de derrota del Algeciras, el abanico de posibilidades que se abre es enorme porque hasta otros siete equipos podrían acabar con 44 puntos.

La gran carambola de las carambolas sería que se diese un óctuple empate a 44 puntos. Suena quimérico pero podría suceder con la derrota del Algeciras, el San Fernando, el Rayo Majadahonda y el Ceuta, lo que quiere decir que ganaría la Balona. Si el Badajoz, el Fuenlabrada y el Sanse acabasen con empate se produciría la igualada de estos ocho equipos en la tabla con una mini clasificación que resultaría por este orden con el Algeciras, el San Fernando, el Fuenlabrada, el Ceuta, la Balona, el Badajoz, el Sanse y el Rayo. Esto quiere decir que se salvarían los dos equipos del Campo de Gibraltar.

Las combinaciones para el Algeciras en caso de quedarse con 44 puntos son numerosas y múltiples y conviene esperar a lo qué ocurra el sábado a eso de las 21:15, pero hay algunos aspectos importantes que merece la pena destacar: A los de Ania les benefician los empates con muchos equipos implicados y les conviene evitar, especialmente, las ecuaciones con el Sanse y el Fuenlabrada.

Entre las combinaciones fatales se pueden destacar un triple empate a 44 entre el Algeciras, el Fuenlabrada y el Sanse, que dejaría último a los albirrojos, o un cuádruple empate entre el Algeciras, el Fuenlabrada, el Sanse y el Badajoz, que también perjudicaría a los del Nuevo Mirador.

Hay otro factor clave para los intereses algeciristas y tiene que ver con el eterno rival. Al Algeciras le vendría bien que la Balona ganase en Ceuta ya que cualquier posible empate a 44 puntos con los linenses y los caballas dan muchos puntos a los de Ania, que ganaron sus dos compromisos contra los albinegros y uno de los dos contra los norteafricanos.

Los enfrentamientos

Los partidos que afectan al Algeciras en la última jornada son: Rayo Majadahonda-Mérida, Alcorcón-Sanse, Fuenlabrada-Unionistas, Ceuta-Balona, Córdoba-Badajoz, Linares-San Fernando y Cultural Leonesa-Talavera (ya descendido).

¿Quiere calcular las posibilidades? En este enlace hay una herramienta para los golaverajes.