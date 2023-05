Un último toque de atención para el Algeciras

El correctivo recibido en Riazor el pasado sábado significó la derrota más abultada del Algeciras CF y emuló la más severa de la etapa Iván Ania, que la pasada campaña encajó un 4-0 en el infame sintético de Cornellá. El varapalo ante el Deportivo de La Coruña frustró las posibilidades de los albirrojos para celebrar su permanencia en Primera Federación. El festejo, si por fin se produce, tendrá que llegar en una última jornada de infarto con casi media tabla implicada en las cuentas de la salvación.

El revés en Riazor, por como se produjo, es el último toque de atención para un Algeciras que se ha visto condenado a jugar con fuego hasta el final. El equipo de Ania vio mancillada su buena dinámica con una goleada que hizo por saltar por los aires todos los argumentos que parecía haber encontrado el asturiano para acercar el objetivo en el último mes y medio. La fórmula de jugar muy junto, concediendo lo mínimo, se esfumó desde el primer minuto contra un pez grande (enorme) que encontró todos los espacios del mundo.

Cuando el Algeciras separa sus líneas, deja ver sus costuras. No es ninguna novedad. Lo importante ahora, no obstante, es reparar la moral de un vestuario que no tiene tiempo para lamentaciones porque el próximo sábado se enfrenta a una final de verdad, a una finalísima tras la que ya no quedan más partidos. 90 y pico minutos y se acabó para bien o para mal.

El Algeciras, uno de los conjuntos más goleados durante los dos primeros tercios de la temporada, no había encajado cuatro tantos en un partido este curso. Las peores derrotas eran el 3-0 en Talavera (el peor encuentro de los de Ania de largo) y el 3-1 en el Arcángel ante el Córdoba de la versión buena. Los rojiblancos recibieron tres dianas también en los empates en Mérida y en casa ante el Linares. Qué tranquilo estaría el algecirismo con esos puntitos extra que volaron.

El 4-0 de La Coruña iguala el peor resultado de Ania con el Algeciras. El técnico de Oviedo sufrió muy pronto la pasada andadura este mismo resultado en Cornellá. Un bochorno que espoleó a la semana siguiente a los algeciristas para golear en el Clásico comarcal disputado en La Línea. Esa misma temporada, por cierto, el Albacete de Rubén de la Barrera venció por 3-1 en el Belmonte.

El Algeciras, undécimo, encabeza ese cuádruple empate a 44 puntos con Ceuta, San Fernando y Rayo Majadahonda. Los de Ania encaran la jornada final con un punto de renta sobre el descenso, un pozo del que aspiran escapar el Fuenlabrada, el Sanse y el Balona. El Badajoz y la Cultural también están metidos en una quema que debe dilucidar qué tres conjuntos acompañan al Talavera y el Pontevedra a la Segunda Federación.

Tras la reflexión, será el momento del trabajo y de la preparación de un duelo ante el Real Madrid Castilla que puede marcar el futuro inmediato de toda la institución.