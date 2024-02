Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 22ª jornada

La 22ª jornada liguera en el grupo II de la Primera Federación reestableció la tremenda igualdad por el liderato entre el Castellón y el Ibiza, de nuevo empatados a puntos tras el pinchazo de los albinegros. Málaga, Córdoba y Recre sumaron de tres para marcar las diferencias de los que mantienen los puestos de play-off de ascenso. Por abajo, mal fin de semana para los conjuntos que tratan de escapar de las llamas del descenso.

El Algeciras hilvanó su tercera jornada consecutiva en modo positivo y se aferra a la sexta plaza. El empate en casa ante el Alcoyano, amargo por la actuación arbitral y por como se dio el partido, deja a los de Lolo Escobar con 32 puntos, lejos del peligro y en ese vagón de perseguidores del play-off, aunque la distancia se ha agrandado.

Al mismo tiempo que el duelo del Nuevo Mirador, el Atlético de Madrid B estuvo a punto de protagonizar la sorpresa ante el Castellón. Los chicos de Tevenet tuvieron contra las cuerdas al líder con un gol de Niño. Kastaneer rescató un empate para los de Castalia en el minuto 93, un punto que a la postre sirvió para conservar el liderato aunque sea compartido.

La jornada del sábado prosiguió con la contundente victoria del Real Murcia sobre el San Fernando. Cerrado el mercado de fichajes, las aguas parece que vuelven a su cauce en el Enrique Roca, donde el equipo de Pablo Alfaro tumbó con autoridad a los isleños. Isi, Carrillo y Rubio finiquitaron un triunfo que pone al Murcia con 31 puntos, más cerca de donde se supone que debe estar. Los azulinos cosecharon su tercera jornada sin ganar aunque mantienen una renta cómoda sobre el descenso.

El último envite sabatino dejó el golpe de mando del Córdoba en Linarejos. El cuadro de Iván Ania venció en un encuentro tenso y con sus dosis de polémica. Adilson abrió la lata y Toril apuntilló ante un Linares al que le anularon un gol. Los de Campaña vieron frenada su reacción para escapar del pozo. El algecireño Álvaro Leiva tuvo desde el banquillo sus primeros minutos con un Córdoba que se hace fuerte en la cuarta plaza y sigue a la estela del Málaga.

La sesión del domingo arrancó con un mediodía repleto de partidazos. En Huelva, el Recreativo recuperó la senda de la victoria y truncó a un Melilla que ha experimentado una auténtica metamorfosis en la última semana de mercado. Caye Quintana decidió en dos chispazos del primer tiempo para mantener al Decano en la quinta posición, ahora con 39 puntos y algo más de ventaja sobre sus perseguidores.

El Málaga no dio opción al Atlético Baleares. La Rosaleda disfrutó de una mañana plácida en un partido marcado por la pólvora del ariete Roberto, con un doblete al que se unió Larrubia. Parece que se entonan los malaguistas al tiempo que los de Juanma Barrero se quedan sin fuelle y estancados en los 18 puntos.

El Ceuta sacó adelante un partido crucial ante el Real Madrid Castilla. El choque del Murube tuvo una acción clave con la expulsión del madridista Ribes a la media hora. Con uno más, los de José Juan Romero encontraron el camino en la segunda mitad con el gol de Aisar, una renta que agrandó poco después Dani Romera. Con esta ansiada victoria, los caballas igualan a 32 puntos con el Algecirasy dejan al Castilla de Raúl González en 28.

El Ibiza no falló para dar caza al Castellón en la primera plaza del grupo. Una vez más, un tanto de Patrick Soko bastó para dejar los tres puntos en Can Misses. El conjunto de Fernández Romo administró para anular a un Recreativo Granada con algo más de solidez desde la llegada de Germán Crespo, pero incapaz de puntuar para no hundirse como farolillo rojo de la categoría. Los ibicencos suman ya 53 puntos mientras que los nazaríes siguen con 11. Un abismo.

El Maulí vivió un partido vibrante entre el Antequera y el Mérida. Gol tempranero de los locales, remontada de los romanos e igualada de penalti en el tramo final para un Antequera que a punto estuvo de voltear la situación. Luismi adelantó a los de El Torcal, Sandoval y el exalbirrojo Mizzian marcaron para los emeritenses y Luismi, de nuevo, rubricó el definitivo 2-2. El Antequera queda igualado a 32 puntos con el Algeciras y el Ceuta. El Mérida suma 18, como Linares y Baleares, a siete de la frontera con la salvación.

Balón de oxígeno para el Atlético Sanluqueño frente al Intercity. Zelu, refuerzo de invierno, se convirtió en el héroe de los locales con un doblete para sellar una victoria de peso que permite despegar al Atleti hasta los 25 puntos. El segundo revés consecutivo del Intercity agranda el bache de los de Sandroni, que a pesar de todo se quedan instalados en mitad de la tabla con 29 puntos. Los alicantinos recibirán al Algeciras la próxima jornada.