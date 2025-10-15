El Cartagena de Lucho y Larrea, de momento intocable en su fortín

Otro desplazamiento de altura para el Algeciras CF esta temporada 2025/26. Los rojiblancos abren la octava jornada liguera del grupo II de la Primera Federación este viernes (21:15) en el estadio Cartagonova. El equipo de Javi Vázquez se mide al FC Cartagena, uno de los clubes potentes de la liga, un grande que está catando por primera vez la categoría después de haber pasado las cinco campañas anteriores en la órbita del fútbol profesional en Segunda División.

La visita al Cartagonova supone el reencuentro de los algeciristas con Lucho García y Pablo Larrea, dos de los futbolistas que formaron parte de la familia que tuteló Fran Justo el pasado curso en el Nuevo Mirador. El Algeciras dio por perdido al portero pronto, ya que el colombiano tenía decidido cambiar de aires, pero el club intentó renovar al centrocampista, quien declinó la opción para poner rumbo al proyecto cartagenero. No trascendieron los detalles, pero es obvio que la oferta del conocido como Efesé era bastante superior a la rojiblanca.

El Cartagena marcha con 12 puntos en la segunda posición, igualado con el Alcorcón (el tercero) y al acecho del sorprendente líder Europa, el último verdugo de los algeciristas. El cuadro albinegro luce en el casillero tres victorias, tres empates y una sola derrota, la que sufrió en El Palmar de Sanlúcar en la quinta jornada (3-0). El balance goleador del Efesé es de ocho tantos a favor y seis en contra (+2), con cuatro porterías a cero, las dos últimas de manera consecutiva.

De momento, el conjunto dirigido por Javi Rey ha mostrado dos caras: la de un equipo solvente en el estadio Cartagonova, donde cuenta sus tres encuentros por pleno de victorias (Atlético Madrileño, Hércules y Tarazona) y otra versión más conservadora a domicilio, ya que los albinegros todavía no han conseguido marcar fuera de casa, aunque sí ha rascado tres empates en sus cuatro desplazamientos. El Efesé acumula más de un año natural sin celebrar un triunfo como viajero, una asignatura pendiente que debe corregir si quiere aspirar a la primera plaza.

A nivel institucional, el FC Cartagena atraviesa la típica transición de un club que acaba de perder la categoría de plata. Los albinegros se despidieron de la antigua Segunda B en 2020, pero son conscientes de que la nueva división de bronce ha subido el listón y tienen ejemplos claros y cercanos de históricos que han sudado lo indecible para regresar a la élite. La entidad, eso sí, tuvo tiempo para asimilar el fracaso del último proyecto ya que el Efesé terminó último y descolgado.

El último once del Cartagena en casa. / FC Cartagena

Tras el borrón y cuenta nueva, el director deportivo, Manuel Sánchez Breis, ha sido el encargado de cambiar la cara a una plantilla que es prácticamente nueva en su totalidad. Solo Nacho Martínez y Alfredo Ortuño continúan en un vestuario que se reseteó empezando por el cuerpo técnico. Javier Rey fue el elegido para el banquillo y anunciado el mismo día que el Cartagena dio a conocer sus primeros fichajes, entre ellos el portero Lucho García. El técnico de Orense, de 40 años, desembarcó en Cartagena con dos años de experiencia en Primera RFEF, pero tras haber acariciado el ascenso con la Ponferradina. El preparador firmó por una temporada con opción a otra más en función de la consecución de objetivos.

El núcleo duro de la plantilla de Javi Rey lo forman los capitanes Alfredo Ortuño, Pablo de Blasis, Nacho Martínez y Fran Vélez, cuatro futbolistas veteranos que superan los 34 años. Este verano regresó el argentino De Blasis, una institución para la afición y una de las bajas confirmadas para este viernes porque el mediapunta ha sufrido una lesión muscular en el último compromiso y tiene para varias semanas.

Los dos ex del Algeciras puede que no coincidan en el campo contra los rojiblancos. Pablo Larrea se ha constituido en titular y ha marcado un golazo, aunque el día desastroso de Sanlúcar fue expulsado y se ha perdido un encuentro. Lucho García, por su parte, comenzó como titular las cinco primeras jornadas, pero ha perdido el sitio porque Javi Rey apostó por cambiar y dar la alternativa a Iván Martínez, que acumula dos porterías a cero. Se antoja difícil que el entrenador vaya a tocar la meta por mucho que a uno de sus guardametas motive en especial la cita.

En cuanto al resto de los fichajes, el Efesé ha pescado más de una vez en el mismo club: Iván Martínez (Unionistas de Salamanca), Dani Perejón (Recreativo de Huelva), Fran Vélez (Aris Salónica griego), Carrascal (Rayo Cantabria), Imanol Baz (Unionistas de Salamanca), Marc Jurado (Espanyol B), Nil Jiménez (Nàstic de Tarragona), Rubén Serrano (Recreativo de Huelva), Álex Fidalgo (Ourense), Chuca (Unionistas de Salamanca), De Blasis (Gimnasia de Argentina), Edgar Alcañiz (Levante), Ander Martín (Burgos), Carlos Calderón (Cultural Leonesa), Chiki (Racing de Ferrol), Diego Gómez (Deportivo), Kevin Sánchez (Deportivo), Luismi Redondo (Andorra) y Nacho Sánchez (Racing de Ferrol). Los cartageneros también reclutaron al central Luca Lohr, que se marchó cedido al Arenteiro.

El ambiente en el Cartagonova se verá condicionado por el día y el horario, por lo que será difícil que el Efesé pueda reunir a todos sus fieles, una masa social que ronda los 6.000 abonados.