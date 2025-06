¿Quién quiere el banquillo del Algeciras? Yago Iglesias vuelve a estar en el radar

Algeciras/Confirmada este lunes la marcha de Fran Justo del Algeciras CF, el algecirismo rastrea ya a posibles candidatos para ocupar el banquillo del Nuevo Mirador la temporada 2025/26. Un entrenador que está libre en estos momentos, que gusta a la parcela deportiva y que ya interesó en el pasado vuelve a salir a la palestra: Yago Iglesias suena como apetecible para tomar los mandos del nuevo proyecto en la Primera Federación.

El Algeciras baraja varias opciones y la intención del nuevo director deportivo, Jordi Figueras, es cerrar esta misma semana al nuevo encargado de tutelar el vestuario. Una vez trasmitida la decisión de Justo, los rojiblancos han centrado sus esfuerzos en buscar y cerrar al que será su cuarto técnico en cinco andaduras en la Primera Federación: los dos primeras con Iván Ania, la tercera con Lolo Escobar y la recién finalizada con Fran Justo.

El nombre de Yago Iglesias ha empezado a resonar en las quinielas, como ya ocurrió hace ahora un año cuando el Algeciras finalmente se inclinó por Fran Justo. Desde tierras gallegas, una fuente asegura a Europa Sur que Iglesias tiene muchas papeletas para recalar en el Nuevo Mirador si nada se tuerce, aunque en estos de las negociaciones ya se sabe y hasta que no hay rúbrica, todo es posible.

Yago Iglesias se acaba de desvincular del Pontevedra CF, cuyo primer equipo ha ascendido a la Primera Federación como campeón de grupo. "Tras dos temporadas dirigiendo al equipo de Segunda Federación de nuestra entidad, y habiéndosele comunicado el mismo día en que finalizó la temporada el interés del club porque continuase con el proyecto iniciado con él, Santiago Iglesias, en días pasados, trasladó al club su decisión de no continuar desempeñando estas funciones en la próxima temporada", trasladó el Pontevedra al hacer oficial la salida del míster.

Santiago Iglesias Estepa (nacido el 6 de octubre de 1982 en Ribeira) es un entrenador que casa mucho con el estilo por el que viene apostando el Algeciras desde que dio el salto a la nueva categoría de bronce. De la nueva escuela gallega, de esa camada pujante de técnicos que ya se ha instaurado entre el fútbol profesional y la Primera y la Segunda RFEF. Cercano a la filosofía de Iván Ania, para que el aficionado se pueda hacer una idea más concreta.

Yago Iglesias tiene mercado y ha sonado como candidato para otros clubes de la categoría. No hace mucho se le situó como una opción para el descendido Racing de Ferrol, que finalmente se decantó por Pablo López, un ex de la casa que el pasado curso sobresalió con el Ourense. El periodista de la Cope Carlos Ganga relacionó a Iglesias no hace mucho con el Eldense, otro de los clubes que ha sufrido el descenso desde Segunda División. El Faro de Vigo se ha hecho eco este mismo lunes de unas palabras del entrenador a Radio Galega en las que dice ser "un entrenador en paro y esperando lo que pueda venir".

"Estoy tremendamente agradecido, pero pensando ya en el futuro. Los clubes están tomando decisiones para la próxima temporada y veremos si alguien cuenta con nosotros", agregó Iglesias en esa entrevista.

Curiosidades del destino, Fran Justo y Yago Iglesias acaban de coincidir en la Jornada de Actualización y Reciclaje para entrenadores de fútbol celebrada en Galicia, donde ambos han compartido experiencia con profesionales técnicos como Rubén Albés, Diego Bermúdez, Luis Fandiño o Christian Fernández.