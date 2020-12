El arquitecto del Algeciras que maravilla a la Segunda B

Daniel Alejo está considerado por sus compañeros como el "hombre tranquilo" dentro de la directiva del Algeciras CF, el que casi siempre pone pausa en medio de una discusión. Se le da bien la discreción porque apenas se hace sentir cuando el club disfruta de una de las mejores rachas deportivas de su historia reciente. El director deportivo del líder invicto del grupo IV de la Segunda B hace un hueco en la agenda para repasar la meteórica marcha de un equipo que maravilla y que despide 2020 con el mejor coeficiente de toda la categoría.

Alejo es el arquitecto del proyecto deportivo del Algeciras 20-21. La mayoría de los elogios se reparten entre los jugadores, Salva Ballesta y el cuerpo técnico, pero Daniel Alejo es el máximo responsable de la plantilla que tanto ruido está haciendo para bien: él fue el artífice de una revolución con 18 fichajes y quien apostó por valores como Marc Llinares, Alcázar, Armando... futbolistas que están ofreciendo un rendimiento sobresaliente desde el minuto uno.

"Hablar de seis victorias consecutivas son palabras mayores", confiesa Alejo a la pregunta de si esperaba un comienzo de temporada tan tremendo. "No esperábamos tan buenos resultados, sí creíamos que el equipo que se había confeccionado dentro de las limitaciones económicas era de lo mejorcito que podíamos tener, además de muy compensado, con muchas variantes a nivel ofensivo. Sí creíamos que íbamos a dar mucho que hablar, pero seis victorias a estas alturas...".

Alejo subraya la importancia "del buen trabajo del míster y su cuerpo técnico" y "y la capacidad de los jugadores". "Son ellos los que hacen que estemos disfrutando de la manera que lo estamos haciendo", dice para potenciar los méritos del vestuario que él concibió con el beneplácito de sus compañeros de junta.

Con el Algeciras en lo más alto, con 19 puntos de 21 posibles en su casillero, 2021 se presenta como una oportunidad única. ¿Cambian los objetivos planteados en verano? "Cuando las cosas no estaban saliendo del todo bien en pretemporada tuve una charla con la plantilla y le dije que íbamos a quedar entre los tres primeros", desvela. "En ese momento a lo mejor era demasiado atrevido, pero realmente lo pienso porque veía lo que se había formado y lo que cada uno puede aportar. Es verdad que no podemos competir con los grandes presupuestos, pero tenemos algo que nos hace un equipo complicado gracias a esa intensidad que mete Salva".

El ambiente creado en la caseta del Nuevo Mirador es algo primordial para el director deportivo: "Hay un grupo humano espectacular. Creo que fue Pacheta el que dijo tras subir con el Elche a Primera que son tan importantes los once que salen a jugar como los once se quedan fuera porque semana a semana han conseguido que los titulares den el nivel. Y es lo que podemos extrapolar aquí. Hay una química muy grande entre los futbolistas y el cuerpo técnico y ellos, los que juegan menos, están esperando que llegue su momento. Son como una familia y entienden los sacrificios", explica.

Alejo llegó con el cambio de directiva hace ahora casi un año: en enero se vio obligado a afrontar un mercado de invierno exigente y agresivo, que dio sus resultados hasta la suspensión de la temporada por el coronavirus. En verano el director deportivo quiso ir más allá para encarar "una reestructuración grande" que veía "necesaria para dar el salto de calidad". "Creo que se dio un plus al reforzar al equipo. Ahora estamos bien armaditos y tenemos fondo de armario porque miras al banquillo y sabes que tienes soluciones", opina.

"Era arriesgado hacer 18 fichajes y no equivocarse, pero creo que hemos acertado en mucho. Ahora tenemos una nueva ventana y hay que acertar una vez más, aunque ya no van a venir 8 como el invierno pasado ni 18 como este verano. Los dos o tres que vengan intentaremos acertar para intentar pelear por lo que parecía una quimera, que es ese ascenso a Segunda A", afirma.

Alejo insiste en que el Algeciras no está ni de cerca entre los mejores presupuestos de la categoría, más bien al contrario: "El tema económico es una losa con la que tenemos que convivir. No es cuestión de flagelarnos, pero sí sabes que hay un tipo de jugadores al que no puedes acceder. Sin embargo, puedes apostar por jugadores de otro perfil como Marc Llinares o Alcázar, que son apuestas que hacemos porque vemos que tienen condiciones. Nosotros hemos apostado por calidad antes que por currículum", remarca.

"Juan Serrano es una referencia para la cantera"

Sobre el futbolista de moda en el Algeciras CF, el canterano Juan Serrano, Daniel Alejo valora la valentía del entrenador: "Tienes que saber gestionar a los jugadores y darles la oportunidad que merecen, como por ejemplo el caso de Juan Serrano, que ya estaba el año pasado y no se contó con él. El míster llega un día y dice que le gusta Serrano y ese me gusta no es una declaración, es una realidad, y nosotros le dimos tres años de contrato. Si a usted le gusta vamos a tener a ese futbolista tres años y le transmitimos al entrenador esa confianza y también al futbolista. Y no tiene que ver ni la edad ni que es de Algeciras", manifiesta.

Sobre el posible interés del Málaga -"y de otros clubes", advierte Alejo-, el club tiene una cláusula similar para todos: "Tenemos que tener claro que la situación del club hace que todo el que pueda progresar se le debe ayudar. Nosotros estamos en la cola en cuanto a poder adquisitivo porque hay clubes muy potentes con ofertas a las que nosotros no llegamos. Dicho esto, que se hable bien de nuestros jugadores y sobre todo de los jóvenes es un plus y un mérito del entrenador por apostar por ponerlo y un orgullo de que sea algecireño. Juan Serrano es una referencia para que la cantera sepa que aquí se tiene posibilidad de llegar a ser futbolista", señala.

Daniel Alejo no ha parado de ver fútbol en el periodo entre ventanas del mercado de fichajes: "Gracias a la tecnología uno está continuamente viendo partidos. Como club tenemos que estar siempre preparados por si tuviéramos algún contratiempo y además hemos llevado un seguimiento muy cercano a casi noventa jugadores. Ahora toca acertar", recuerda.

"Ofrecimientos siempre hay pero un futbolista tiene que encajar en el puesto y en el presupuesto, y nosotros miramos también la calidad de la persona. Tenemos que cuidar los detalles", sentencia.