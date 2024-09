El Algeciras y las arenas movedizas

Algeciras/El Algeciras CF acaba de protagonizar su peor arranque liguero desde que milita en la Primera Federación, que es el mismo tiempo que tiene de vida la categoría. La segunda derrota del curso, la sufrida el pasado sábado en casa ante el Marbella, ha empezado a activar las alarmas entre la afición. La masa social rojiblanca transmite preocupación y es lo más lógico después de lo visto en los cuatro primeros partidos de competición. Los del Nuevo Mirador se han puesto colistas junto al Real Madrid Castilla. Ahora toca moverse por arenas movedizas.

La temporada 2024-25 ha empezado torcida. Parece que comenzó a torcerse en el estreno en Alcoy cuando los de Fran Justo marraron la ocasión de un penalti que habría supuesto el 1-2 a falta de pocos minutos y, quién sabe, si un triunfo que lo habría cambiado todo. Pero el disparo de Escudero lo atajó el meta del Alcoyano y después de ese empate agridulce ya se sabe lo que ha ocurrido: otro empate ante el Sevilla Atlético y dos tropiezos seguidos, en Mérida y contra el Marbella. Los números están ahí con dos puntos de doce posibles y seis tantos encajados.

Con semejante puesta de largo, el Algeciras se ha despeñado a lo más bajo de la clasificación. Ya la pasada semana esquivó caer a los puestos de descenso, algo que ha sido inevitable tras dos semanas sin puntuar. Los del Nuevo Mirador comparten la cola con el Real Madrid Castilla en una zona de descenso que completan el Villarreal B, el Recreativo de Huelva y el Atlético Sanluqueño.

Las miradas de los aficionados apuntan ya hacia el banquillo que encabeza Fran Justo. La hinchada algecirista ha mantenido la calma, pero el pasado sábado ya se hicieron sentir los primeros pitos cuando el equipo encajó dos goles casi regalados muy pronto. El algecirismo ha hecho gala de su paciencia con un proyecto nuevo, pero no va a tolerar muchos partidos más como el del Marbella o el de Mérida. Fran Justo lo sabe y está siendo el primero en ponerlo en su boca. El gallego necesita que sus ideas se plasmen en un conjunto competitivo y a la altura de una categoría que no concede un milímetro a los despitados.

Justo no se mordió la lengua en la rueda de prensa tras la última derrota. El míster dijo mantener intacta su fe en la capacidad de la plantilla. Es verdad que el preparador está variando los onces, probando alternativas y tirando de los cambios durante los encuentros. No obstante, igual la solución pasa por retocar el dibujo y resguardar un poco más a un equipo que está mostrando excesiva flaqueza a la hora de defender.

Desde las gradas hay división de opiniones aunque crecen las voces de los que piensa que la confección de la plantilla no ha sido acertada. Hay quienes ven debilidad en el centro del campo, una zona en la que Eric Montes parece fuera de lugar -muy lejos del Eric perro de presa de hace un año-, en la que Javi Alonso no ha cuajado y donde Iván Turrillo y Marino tampoco funcionan como ese futbolista creativo y diferencial. Se echa de menos alguien del perfil de Borja Fernández.

Atrás la defensa no convence a pesar de que está siendo la línea con más estabilidad. Las bandas ofrecen demasiados agujeros y por el centro falta jerarquía. Habrá que esperar a que Aleix Coch tenga protagonismo para comprobar si hay alternativas y quizás sea el momento de dar una oportunidad a Rafa Roldán o Dani Merchán.

El Algeciras tiene overbooking arriba en los costados. El plantel cuenta con muchísima variedad para armar las bandas y la mediapunta, futbolistas como Diego Esteban, Leiva, Javi Gómez, Neco, Juan Hernández o el recién llegado Javi Avilés. En este parte del campo no se ha escatimado en calidad, lo que falta por ver es si existe también el nivel exigido de implicación. Con Manín tocado en las últimas semanas, Escudero ha quedado como única referencia.

A nivel colectivo, el algecirismo todavía no sabe muy bien cómo identificarse con su equipo y ese es el principal problema de Justo al margen de los resultados. Todas las ideas que planean por la mente del técnico y que tanto ilusionan a los jugadores no terminan de verse en un duelo de competición redondo. El Algeciras necesita ganar y necesita hacerlo con 90 y pico minutos de seriedad, sin grandes alardes pero sin concesiones. En Alicante contra el Intercity, a buen seguro que no recibe facilidades.